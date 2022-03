Heyelanda evi yıkılan yaşlı kadın: “60 senelik emeğim gitti” Yaşlı kadını Vali Sonel teselli etti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, meydana gelen heyelan sonrası alanda incelemelerde bulunarak, tüm hasarların telafi edileceğini belirtti. Heyelanda evi yıkılan 74 yaşındaki Bahriye Sönmez, 60 yıllık birikiminin gittiğini söyleyerek gözyaşı döktü.

Altınordu ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Kar yağışının ardından yumuşayan toprak örtüsü sonucu oluşan heyelan nedeniyle, Malcuk Sokak'ta bulunan 3 ev ve 1 ahır yıkıldı, 3 büyükbaş hayvan ve 1 köpek telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak insanların girmesine engel olurken, mahalledeki mezarlarda da heyelan nedeniyle yer değiştirdi.



“Can kaybı olmaması bizleri mutlu etti”

Heyelan sonucu büyük hasarın oluştuğu mahalleye giderek incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Bu yıl maşallah çok bereketli geçti ve çok kar yağdı. Dün de 19 ilçemizde arkadaşlarımıza söyledik ve bu günlerde dikkatli olmamız gerektiğini 772 muhtarlığımız ve 19 ilçemize bildirdik. Karların erimesiyle birlikte eğimli yerlerde toprak kayması riskti. Bu sabah da yaşadık, ama çok şükür şu an 3 bina yıkıldı ve tahliye edildi. Can kaybı yaralı olmaması tabi bizleri mutlu etti. Üç tane büyükbaş hayvanımız ve bir köpeğimiz enkaz altında kaldı, onlara da çok üzüldük, ama ailemize inşallah en kısa sürede alacağız ve teslim edeceğiz” dedi.



“En ufak kıpırdama görenler bizlere bildirsinler, tedbirimizi alalım”

“Devletimizin bütün birimleri burada, Ordu Büyükşehir Belediyemiz, Altınordu Belediyemiz, Altınordu Kaymakamımız, AFAD ekipleri, jandarma, sağlık görevlileri ve tüm ilgili ekipler burada” diyen Vali Sonel, “Biz devletimizin sıcaklığını ve şefkatini zaten her fırsatta yöre halkımıza vermeye çalışıyoruz. Hiç merak etmesinler, biz onların gözyaşlarına kıyamayız. Telafi edeceğiz, Rabbim memleketimizi, ülkemizi doğal afetlerden korusun, hepimizin dikkatli olması lazım. 19 ilçemizdeki vatandaşlarımız da dikkat etsinler, en ufak kıpırdama gördükleri zaman muhakkak bizlere ulaşsınlar ki biz de tedbirlerimizi alalım” diye konuştu.

Vali Sonel açıklamaların ardından heyelan nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlar ile mahalle sakinleri ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar ile sohbet de eden Sonel, heyelan nedeniyle devletin gereğini yapacağını, kimsenin şüphesi olmaması gerektiğine dikkat çekti ve farklı yöndeki taleplerini de dinledi.



“60 senelik emeğim gitti”

Heyelanda evi yıkılan 74 yaşındaki Bahriye Sönmez, Vali Sonel ile sohbetinde, “Allah devletimize çok versin. Allah’tan geldi, yapacağımız bir şey yok. Çocuğum oralarda kalsa nasıl beklerdim? Çok sağ olun. 60 senelik emeğim gitti” diyerek gözyaşı döktü.

Vali Sonel ise yaşlı kadına her zaman yanlarında olduklarını ve gereken her şeyin yapılacağını ifade ederek, “Biz evladınızız, gözyaşlarınızı sileriz, telafi ederiz. Cana bir şey olsaydı ne olacaktı? O yüzden hiç üzülmenize gerek yok” ifadelerine yer verdi.

Girişlerin kısıtlandığı alanda ekiplerin çalışmaları ise sürüyor.

