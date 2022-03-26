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Ordu'da heyelan; yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular (2)

DHA

Ordu'da heyelan; yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular (2)


`BİZ ONLARIN GÖZÜNÜN YAŞINA KIYAMAYIZ´
Ordu Valisi Tuncay Sonel, 3 binanın yıkıldığı, 3 büyükbaş hayvan ile 1 köpeğin öldüğü Altınordu ilçesine bağlı Güzelyalıköy Mahallesi´ndeki heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Sonel, hasarların ve zararların kısa sürede giderileceğini söyledi. Heyelan nedeniyle hayvanlarını kaybeden vatandaşlara hayvanlarının teslim edileceğini kaydeden Sonel, "Bu yıl maşallah bereketli bir yıldı. Kar çok yağdı. Dün de biz 19 ilçemizde arkadaşlarımıza dikkatli olalım bugünlerde diye söylüyorduk. 772 muhtarlığımız ve 19 ilçemizi uyardık. Çünkü karların erimesiyle eğimli yerlerde riskli toprak kayması. Bugün sabahta yaşadık. Şu an 3 bina yıkıldı, 3 bina tahliye edildi. Can kaybı olmaması ve yaralımız olmaması tabii ki bizleri mutlu etti. 3 tane büyükbaş hayvanımız ve 1 köpeğimiz enkaz altında kaldı. Onlara da hakikaten çok üzüldük ama ailemize inşallah 1-2 gün içerisinde alacağız ve teslim edeceğiz büyükbaş ineğimizi ve köpeğimizi. Devletimizin bütün birimleri burada. Biz devletimizin sıcaklığını ve şefkatini her ortamda halkımıza vermeye çalışıyoruz. Hiç merak etmesinler. Biz onların gözünün yaşına kıyamayız. Telafi edeceğiz. Rabbim memleketimizi, ülkemizi doğal afetlerden korusun" dedi.
`TEDBİRLERİMİZİ ÖNCEDEN ALALIM´
Konuşmasının devamında vatandaşları olası heyelanlara karşı da uyaran Vali Sonel, "Hepimizin dikkatli olması lazım. 19 ilçemizdeki vatandaşlarımıza da tekrar söylüyoruz, lütfen eğimli yerlere dikkat etsinler. Bir kıpırdama, hareketlilik görüldüğü zaman muhtarlarımız vasıtasıyla, AFAD vasıtasıyla, jandarmamız vasıtasıyla muhakkak bize de ulaşsınlar ki tedbirlerimizi önceden alalım" ifadelerini kullandı.    
'60 YILLIK EMEĞİM GİTTİ'
Heyelanda evi yıkılan Bahriye Sönmez (74) ile Vali Sonel arasında geçen konuşma sırasında duygusal anlar yaşandı. 60 yıllık emeğinin gittiğini belirten Sönmez, "Allah´tan geldi. Yapacağımız bir şey yok. Çocuğum evin altında kalsaydı nasıl bekleyecektim orada. Çocuğum çıkacak diye bekleyemezdim. 60 yıllık emeğim gitti" diyerek gözyaşı döktü.
CAMİ VE BELEDİYE HOPARLÖRLERİNDEN VATANDAŞLARA UYARI
Öte yandan cami ve belediye hoparlörlerinden de halka uyarı yapıldı. Uyarılarda, "Kıymetli hemşerilerimiz, 19 ilçemizde karların erimeye başlamasıyla eğimli olan yerleşim yerlerinde heyelan olma riskine karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederim" denildi.Mustafa KIRLAK-Ahmet BAYRAK/ORDU,(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-03-26 15:14:11

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