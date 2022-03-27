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4 yaşındaki çocukla heyelandan saniyelerle kurtuldu `Öleceğimizi düşündük´ dedi

DHA

4 yaşındaki çocukla heyelandan saniyelerle kurtuldu `Öleceğimizi düşündük´ dedi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´nun Altınordu ilçesinde meydana gelen heyelanda yıkılan evden gelen çatlama seslerini fark etmesi sonucu komşusunun oğlu Yusuf Keskin (4) ile son anda kurtulan Sezgin Sönmez (36), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Büyük korku yaşadıklarını belirten Sönmez, "Büyük toprak yığını üstümüze doğru gelirken öleceğimizi düşündük. Çok şükür hayatta kaldık. Sağ çıkabildik oradan" dedi.
İlçeye bağlı Güzelyalıköy Mahallesi´nde dün sabah saatlerinde kar yağışının etkisiyle yumuşayan toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi. Heyelanda, 3 bina ve 1 ahır yıkıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Heyelan anında yıkılan evlerden birinde yanan soba nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. AFAD ekipleri de çevrede inceleme çalışması başlattı. Heyelan nedeniyle 3 yapının risk oluşturduğunu belirleyen yetkililer, evlerde yaşayan vatandaşları tahliye etti. Heyelanda 3 büyükbaş hayvan ve 1 köpek de öldü.
SON ANDA KURTULDULAR
Heyelanda evi yıkılan Sezgin Sönmez, duvarlarda oluşan çatlama seslerini duyması üzerine, evde bulunan komşusunun oğlu Yusuf Keskin´i alıp, dışarı çıktı. Sönmez, koşarak dışarıya çıktığı ve saniyeler içinde tek katlı evinin yıkıldığı anları, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüde, koşarken görüntü çeken Sönmez´in `Korkma, oğlum korkma, Allah´ dediğinin duyulduğu ve evin saniyeler içinde yıkılıp, çevreyi toz bulutunun kapladığı görülüyor.
`HER ŞEY BİR ANDA OLDU´
Heyelanın yıktığı evin enkazı altında kalmaktan son anda kurtulan Sezgin Sönmez, yaşadığı korku dolu anları DHA'ya anlattı. Evde komşularının çocuğuyla kahvaltı yaptıkları sırada sesler duyduğunu ve dışarı çıktığında toprak yığınının eve dayandığını gördüğünü belirten Sönmez, evin 1 dakika içerisinde yıkıldığını söyledi. Sönmez, "Sabah komşumuz çocuğunu yanıma getirerek bıraktı. Onunla birlikte kahvaltı yapıyorduk, bir yandan da çizgi film izliyorduk. Televizyonun sesi yüksek olduğu için sesleri ilk başta fazla duyamadık. 10 dakika sonra şiddetli sesler duymaya başladım. Toprakların eve dayandığını gördüm. Hızlı bir şekilde çocuğu kucaklayıp evden dışarıya çıktım. Kendimizi güvenli bölgeye aldık. 1 dakika içerisinde de ev yıkıldı. Büyük bir korku, telaş hissettim. Çocuk da ağladığı için onu da sakinleştirmeye çalıştım. Şükürler olsun ki, canımızda bir şey yok. Sonrasında çocuğu ailesinin yanına götürüp teslim ettim. Ardından geri evin oraya giderek hayvanlarım vardı, onları kurtardım. Her şey bir anda oldu bitti" dedi.
`ÖLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜM´
Toprak yığının üzerlerine doğru geldiğini görmesiyle öleceklerini düşündüklerini ifade eden Sönmez, "Büyük bir toprak yığını üstümüze doğru gelirken öleceğimizi düşündük. Çok şükür hayatta kaldık. Sağ çıkabildik oradan.  Şu anda evimiz yıkıldı. Arabam toprağın altında kaldı. Tarım arazilerimiz gitti. Komşumuzun hayvanları gitti. Allah´tan evlerinde onlar yoktu. Ben evimin sadece yıkıldığını görebildim. Ev yıkıldığı sırada toprak başka bir yerden de geldiği için aklımdaki düşünce, yanımdaki çocuğu daha uzak bir noktaya götürmekti. Çocuğu götürdükten sonra tekrar evin yanına ulaşamadım" diye konuştu.
Öte yandan heyelan riskinin devam ettiği bildirilen bölgede, başlatılan kapsamlı teknik incelemeler de sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-03-27 09:29:17

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