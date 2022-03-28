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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Tarakçı: “Glikoz şurubu tatlılarda kullanılmamalı”

İHA

Prof. Dr. Tarakçı: “Glikoz şurubu tatlılarda kullanılmamalı”

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekai Tarakçı, yapısı değiştirilmiş bir tatlandırıcı olan 'glikoz şurubu'nun tatlılarda kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Tatlılarda kullanılan un, irmik ve yağ kalitesinin önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Tarakçı, “Ramazan ayında tatlı ve diğer gıdaların tüketimi ve üretimi artıyor. Bu nedenle daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Bu anlamda kontrollerin arttırılması, üretim yerlerinin takip edilmesi ve sofralara gelene kadar tüm aşamaların denetlenmesi gerekiyor. Glikoz, şeker yerine çıkartılmış bir ürün. Tüm kristal şekerin yerine kullanılıyor. Sıvı şekilde kullanıldığı için kolay uygulanabiliyor. Teknolojik olarak nişastayı glikoz şurubu haline çevrilmiş ve kolay üretiliyor ancak hiçbir zaman pancardan üretilen kristal şekerin yerini tutmuyor ve karşılamıyor. Enerji bakımından da düşük, tatlılığı da yine farklı ve kalitesi düşük oluyor. Glikoz şurubunun tatlılarda kullanılması doğru değildir. Bunlar yapısı değiştirilmiş şekerlerdir. Yapısını değiştirirken enzim ve asitle yapıyorlar. Organik asitler kullanılıyor ve bu da tadı etkiliyor. Yapısı değiştirildiği için kullanılmaması daha uygun. Doğrusu pancardan üretilen kristal şekerin kullanılması” dedi.

“Doğru olan kristal şekerin kullanılması”
“Türkiye’nin her tarafından pancar şekeri üretiliyor” diyen Prof. Dr. Tarakçı, “Hem özel sektör hem de devletimizin şeker fabrikaları tarafından üretimi sağlanıyor. Doğrusu kristal şeker kullanılması ve uygun oranda kullanılması. Şeker yerine glikoz şurubu kullanılırsa ve tereyağı yerine margarin kullanılırsa düşük kaliteli bir ürün elde edilmiş olur ama margarin yerine eritilmiş tereyağı, glikoz şurubu yerine de kristal şeker kullanılırsa hem kaliteli ürün elde edilmiş olur, hem de insan sağlığı için önem arz eden bir ürün ortaya çıkmış oluyor” şeklinde konuştu.

“Tatlının bir bedeli var”
Ordu'da tatlı, pasta ve unlu mamuller üreten aile şirketi bir firmanın sahiplerinden Şaban Ali Çamkerten, Ramazan ayında tatlıya olan rağbetin 5 kat arttığını söyledi. Çamkerten, “Tatlı satışları bire 5 artıyor ve insanların canı tatlı çekiyor. Ramazan ayında tatlı çeşitlerimizi arttırıyoruz. Tatlı konusunda müşterilerimizin hassasiyetle dikkat etmeleri gerekiyor. Çok ucuz tatlıya kaçmamak kaydıyla tatlılarını alsınlar. Tatlının bir bedeli var, biz de o bedelin karşılığında ince dokuyup sık eleyerek vatandaşların da alım gücünü hesaplayıp üretim yapmaya gayret gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İnsanlarımızın glikoz şurubu konusunda bilinçlenmesi gerekiyor”
“Vatandaşlarımız glikoz şurubu olan tatlılara dikkat etsin. Tatlılarda kullanılan glikoz şurubu geniz yakar, insanlarımızın bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor” diyen Çamkerten, “Kullanılan yağ ve diğer malzemelerin kaliteli olması gerekiyor. Ucuz baklavada şeker yerine glikoz şurubu kullanıldığı için ve kullanılan yağın birkaç kez yakılıp süzenler olabiliyor, bu da koku veriyor ve tatlıyı yedikten sonra insanların midesini yakıyor. Şeker asla başka bir şekilde kullanılmaması gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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