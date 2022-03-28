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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınordu’da oto galericiler sitesinin yüzde 50’si tamamlandı

İHA

Altınordu’da oto galericiler sitesinin yüzde 50’si tamamlandı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından yapımına başlanan oto galericiler sitesinin yüzde 50’si tamamlandı.
Altınordu Karacaömer Mahallesi’nde 17 bin 660 metrekare alan üzerinde yapımı süren projede noter, oto ekspertiz, oto yıkama, kafe, kuaför, market gibi sosyal yaşam alanları da yer alacak. İnşaat çalışmaları devam eden ve yüzde 50’si tamamlanan yeni nesil oto galericiler sitesi, 62 adet oto galeri, idari bina, 9 bin 235 metrekare kapalı alanı, 2 bin 600 metrekare yeşil alanı ve 3 bin 800 metrekare açık otopark ile hizmet verecek.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören projenin, modern şehirleşmeye ve sektörel merkezler oluşturma çalışmalarına güzel bir örnek olacağını ifade etti. Başkan Tören, “Yapımını kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz merkezde esnafımız ile tüketiciyi buluşturuyoruz. Esnafımızın kazancına değer katacak ve hemşehrilerimize de güvenli alışveriş imkanı sunacak projemiz, aynı zamanda Altınordu ilçemizin ticari kapasitesine de katkı sağlayacaktır. Yüzde 50’si tamamlanan bu merkezi, en kısa sürede faaliyete geçirmek için gayretle çalışıyoruz. Altınordu’muza hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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