Ordu’da 3 iş yeri ve bir evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Adresinde düzenlenen baskında engelli yeğenini rehin alan ve polislere saldıran şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Ordu’nun Aybastı ilçesinde 3 iş yerinden ve bir evden hırsızlık yapan şahıs, jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı. Şahıs yakalandığı esnada bir kişiyi rehin aldı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, Aybastı İlçesi Esenli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 3 iş yerinden ve bir evden hırsızlık yapıldığının fark edilmesi üzerine emniyet ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ali Güleç isimli şahsın işyerinde bulunan güvenlik kameralarını izledi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin G.Ü. (34) isimli şahıs olduğu ve Aybastı Çakırlı Mahallesi’nde bulunan evinde saklandığı belirlendi.

Bu sırada adrese giden ekipler, şüpheli şahsa ‘teslim ol’ çağrısı yaptı. Bu çağrılara uymayıp zihinsel engelli yeğeni olan A.Ü. (12) isimli çocuğu alıp kendisi ile ikametindeki odaya kilitledi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ikna çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine polis özel hareket ekipleri tarafından kilitli kapı kırılarak içeri girildi.



Ekiplere makas ile saldırdı

Bu sırada şüpheli şahsın kesici alet (makas) ile polis memuruna saldırması üzerine şüpheli şahıs, sol bacağından silah ile vurularak yaralı olarak ele geçirildi. Rehin alınan zihinsel engelli şahıs ise sağlık durumu iyi bir şekilde ailesine teslim edildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada iş yerlerinden çalmış olduğu malzemeler olan 3 cep telefonu, 1 kamera cihazı ele geçirildi. Şüpheli şahsın hastanedeki kontrollü tedavisi sürüyor.

İş yerinde kamera sistemi bulunan ve olayı anlatan Ali Güleç, “İş yerimde bir şahıs tarafından hırsızlık gerçekleştirildi. İş yerimin her yerinde 24 saat kayıtlı güvenlik kamerası sistemleri olduğu için hırsız kendisini ele verdi. 4 bin TL’nin üzerinde zararım var. Umarım işyerlerindeki bu hırsızlık olayları son bulur. Sabah saatlerinde işyeri ortağım gelince hırsızlığı fark ediyor ve emniyeti ve beni arıyor. Kamera kayırları incelendiğinde ise hırsızın kim olduğu ortaya çıkıyor” dedi.

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