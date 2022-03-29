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Yeğenini rehin alıp, makasla polislere saldıran hırsızlık şüphelisi bacağından vuruldu

DHA

Yeğenini rehin alıp, makasla polislere saldıran hırsızlık şüphelisi bacağından vuruldu


Mustafa KIRLAK/AYBASTI (Ordu), (DHA)ORDU'nun Aybastı ilçesinde hırsızlık şüphelisi G.Ü.´nün (34) yakalanmamak için rehin aldığı zihinsel engelli yeğeni A.Ü. (12), polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Operasyon sırasında polislere makasla saldıran G.Ü. bacağından vurularak yakalandı.
Esenli Mahallesi'ndeki 3 iş yerine girip, hırsızlık yaptığı tespit edilen G.Ü.'nün Çakırlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen ekipler, gece saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Polisi fark eden G.Ü., evdeki zihinsel engelli yeğeni A.Ü.'yü rehin alıp odaya girdi, kapıyı kilitledi. Bunun üzerine özel harekat polisleri de bölgeye sevk edildi.
POLİSLERE MAKASLA SALDIRDI
G.Ü., tüm ikna çabalarına karşın teslim olmayınca operasyon düzenlendi. Polisler, kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada G.Ü., makasla polislere saldırdı. Ekipler, G.Ü.´yü bacağından vurup yakaladı. Kurtarılan zihinsel engelli A.Ü. ise ailesine teslim edildi.
İlk müdahalenin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Ü. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisin adreste yaptığı aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ile 1 kamera ele geçirildi.
Bu arada G.Ü.'nün ilçedeki bir eve girip, hırsızlık yaptığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Aybastı Mustafa KIRLAK
2022-03-29 12:30:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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