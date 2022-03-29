Yoroz’un cazibesi artıyor Ordu Büyükşehir Belediyesinin Yoroz’a yeni kimlik kazandıran modern dokunuşunda sona gelindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoroz’un cazibesi artıyor Ordu Büyükşehir Belediyesinin Yoroz’a yeni kimlik kazandıran modern dokunuşunda sona gelindi

İHA

Yoroz’un cazibesi artıyor Ordu Büyükşehir Belediyesinin Yoroz’a yeni kimlik kazandıran modern dokunuşunda sona gelindi

Ordu'nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yoroz Kent Ormanı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğayla uyumlu bir şekilde yenilenerek cazibesi artırılıyor. Birçok çalışmanın bittiği alanda seyir terasının da tamamlanması ile Yoroz’un turizmin gözde mekânlarından bir tanesi olması hedefleniyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu ilinde var olan turizm alanlarının daha cazip hale getirilmesi ve turistik cazibeli mesire alanlarının arttırılması amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu çerçevede Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Haziran 2006’da Kent Ormanı olarak ilan edilen 900 metre yüksekliğindeki Yoroz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Yapılan düzenlemelerin ardından Yoroz, doğaseverler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanış gibi sporlara merak saranların uğrak noktası oluyor.

Seyir terası inşa ediliyor
Ordu Büyükşehir Belediyesinin yürüyüş basamaklarının yenilenmesi, zirveye yakın bir alana kadar ulaşım sağlayan ve acil durumlar dışında araç trafiğine kapalı bisiklet yolu, at safari pistleri ve yürüyüş parkuru üzerine oturma bankları ile piknik masası yerleştirme çalışmalarını tamamladığı Yoroz’da, son işlem olarak zirve noktasına seyir terası yapımı çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü zirve noktasında gözetleme kulesi, oturma alanları, otopark ve WC kurulumlarının yanı sıra çevre düzenlemesinin yapılması ile çalışmalar sona erecek.

Dağcılık sporunun Ordu’daki merkezi oldu
Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yeni girişim ve desteklerle dağcılık sporu ile ilgilenenler için Yoroz’a sabit tırmanış parkuru oluşturuldu. Daha önce tırmanış için başka illere giden dağcılara yeni bir parkur oluşturulurken Yoroz bu çalışmalarla birlikte dağcılık sporunun da merkezi haline geldi.

Manzarası ile kendine hayran bırakıyor
Yapılan çalışmalarla yeni bir kimlik kazanan Yoroz Kent Ormanı ziyaretçilerinde beğenisini kazanırken bu yaz ve gelecek yıllarda Ordu’nun en çok ziyaret edilen alanlarından bir tanesi olması bekleniyor.
Manzarası ile kendine hayran bırakan Yoroz zirvesinden Altınordu ilçesi ve Giresun kuş bakışı olarak izlenebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi konak restore edilecek
YEREL HABERLER Tarihi konak restore edilecek
Ramazan’da tok tutan besinler
YEREL HABERLER Ramazan’da tok tutan besinler
Yeğenini rehin alıp, makasla polislere saldıran hırsızlık şüphelisi bacağından vuruldu
YEREL HABERLER Yeğenini rehin alıp, makasla polislere saldıran ...
Ordu’da 3 iş yeri ve bir evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Adresinde düzenlenen baskında engelli yeğenini rehin alan ve polislere saldıran şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Ordu’da 3 iş yeri ve bir evden hırsızlık yapan şahıs ...
Heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye Vali Sonel'den yeni hayvan desteği Ordu Valisi Tuncay Sonel, heyelan nedeniyle hayvanları telef olan ailelere verdiği sözü tuttu
YEREL HABERLER Heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye Vali Sonel'den ...
Kontrolden çıkan araç caddeyi birbirine kattı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç caddeyi birbirine kattı: 1 ...
Ordu’da eriyen kar heyelanlara sebep oldu Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin hasar tespit çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da eriyen kar heyelanlara sebep oldu Ordu ...
Karnındaki şişliğin nedeni yumurtalık kanseri çıktı
YEREL HABERLER Karnındaki şişliğin nedeni yumurtalık kanseri çıktı
Altınordu’da oto galericiler sitesinin yüzde 50’si tamamlandı
YEREL HABERLER Altınordu’da oto galericiler sitesinin yüzde 50’si ...
Prof. Dr. Tarakçı: “Glikoz şurubu tatlılarda kullanılmamalı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tarakçı: “Glikoz şurubu tatlılarda ...
Eda'yı boğup, odaya kilitleyen sevgilisi, 'Bayıldığını düşündüm' demiş
YEREL HABERLER Eda'yı boğup, odaya kilitleyen sevgilisi, ...
4 yaşındaki çocukla heyelandan saniyelerle kurtuldu `Öleceğimizi düşündük´ dedi
YEREL HABERLER 4 yaşındaki çocukla heyelandan saniyelerle kurtuldu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.