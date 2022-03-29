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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akça: "Fındık organize sanayi bölgeleri kurulmalı"

İHA

Akça: "Fındık organize sanayi bölgeleri kurulmalı"

Ordu'nun Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık mahsulü ilgili büyük projelerin ve adımların atılması gerektiğini ifade ederek, ‘Fındık Organize Sanayi Bölgesi’nin yapılması gerektiğini söyledi.
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, ziraat odası binasında basın mensupları ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Akça, fındık piyasasında oyun kurucu pozisyonda olunması gerektiğini kaydetti. Akça, "Biz fındığın artık değerinin ve hakikaten bizim kontrolümüzde olması gerektiğiyle alakalı bilince sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Göreve geldiğim ilk zamanlarda da fındıkta milli bir politikanın oluşturulmasıyla alakalı görüşlerimi ve düşüncelerimi beyan etmiştim. Fındığın geleceğiyle alakalı bana göre olmazsa olmazdır. Fındık biliyorsunuz, yüzde 90'ı ihraç edilen bir tarım ürünü. Artık tarım ürünü demekten ziyade hakikaten çikolata sanayinin çok önemli bir mamul ürünü. Dolayısıyla biz artık fındıkta oyun kurucu olmamız gerektiğini düşünüyorum ve fındık piyasasını bizim yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fındık eğer ihraç ediliyorsa, ihraç edildiği para birimi üzerinden sabit bir fiyata endekslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu komisyonların oluşturulacağı vereceği bir karar sonucunda belli bir dolar karşılığı sabit bir fiyatı belirlenir. Senelere sarih bu fiyat devam eder gider” dedi.

“Fındık organize sanayi bölgelerinin kurulması gerekli”
Fındık için organize sanayi bölgelerinin açılması gerektiğine dikkat çeken Akça, “İkinci ve en önemli konu bana göre fındığın kurtuluşu, fındığın hakikaten hak ettiği değeri bulabilecek bir organizasyon; fındık organize sanayi bölgelerinin kurulması gerektiğini düşünüyorum. İhtisas organize sanayi bölgesi fındık organize sanayi bölgesi olarak kurulması gerektiğini düşünüyorum, bu çok önemli. Çünkü fındık organize sanayiyi kurarken buraya yatırımcı yapacak yatırımcıların tek şartı şu olması gerektiğini düşünüyorum. ARGE'lerini, oluşturmuş, fındıktan mamul madde üretecek, fındıktan katma değeri yüksek ürünler üretebilecek firmaların ve girişimcilerin o organize sanayide olmaları gerektiğini düşünüyorum. Buna bir ön açılırsa böyle bir uygulama yapılırsa şuna inanıyorum; fındığı artık hammadde olarak satmak yerine aldığımız TÜİK verilerine göre 500 bin ile 600 bin ton arasında her sene fındık ihraç ediyoruz. Buradan da ortalama 2 milyar dolar gibi bir gelir elde ediyoruz. Ve tabiri caizse şapkamızı da göğe atıyoruz, 'çok para getirdik' diye. Ama biz bir yanılgının içindeyiz. Eğer fındık organize sanayi bölgelerini kurabilirsek biz fındığı ham madde olarak satmak yerine mamul madde olarak satmanın hesaplarını yapacak, onun organizasyonunu yapacak ve fındıktan 1520 milyar dolar gibi bir gelir, döviz elde edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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