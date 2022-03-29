Heyelanda havyanlarını kaybeden çifte inek yardımı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesindeki heyelanda ahırdaki 3 büyükbaş hayvanı ile 1 köpeğini kaybeden Türkmen çiftine, 3 inek yavruları ile birlikte teslim edildi, ayrıca bir de köpek verildi.

Güzelyalıköy Mahallesi'nde 26 Mart'ta yaşanan heyelanda Hanife-Erol Türkmen çiftine ait ahırdaki 3 büyükbaş hayvan ile 1 köpek öldü. Bölgede inceleme yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkmen çiftinin zararının karşılanacağını belirtti. Vali Sonel, bugün çifte 3 büyükbaş hayvan ile yavrularını teslim etti, ayrıca bir de köpek verdi.

Kendi elleri ile hayvanları teslim eden Vali Sonel, "Allah'a şükürler olsun, can kaybımız olmadı. Hanife teyzemiz gözyaşları içinde bizlere hayvanlarının telef olduğunu söylemişti. Bir kez daha belirtmek isterim ki; devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Telef olan hayvanlarımızın yerine 3 ineği, buzağıları ile ayrıca bir de köpeğimizi alarak bugün ailemize teslim ettik. Hayırlı olsun. Yaşlı olan gözlerde bugün tebessüm ve sevinci görmenin heyecanını hep birlikte yaşadık" dedi.

'BİZLERİ YALNIZ BIRAKMADI'

Hayvanlarına kavuşan Hanife Türkmen de, "Allah, devletimizden, valimizden razı olsun. Heyelan olduğu günden beri valimiz Tuncay Sonel ve kaymakamımız Erkan Karahan bizleri yalnız bırakmadı ve telef olan hayvanlarımızın yerine yenisini alarak bizleri çok duygulandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah, başımızdan sizleri eksik etmesin" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-03-29 16:40:58



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