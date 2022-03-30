Ordu’nun durakları pırıl pırıl

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni durak kurulumlarının yanı sıra pandemi döneminde sıklıkla yaptığı durak temizliklerine de devam ediyor. Normalleşme sürecinde de temizlik çalışmasını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı durakları da periyodik aralıklarla temizleyerek hijyenik hale getiriyor.



Durak kurulumları devam ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü ile imzalanan "Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma" protokolü çerçevesinde yürütülen proje ile hükümlüler tarafından modern duraklar üretiliyor. Hükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve onların yeni meslek edinmelerini sağlamak amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde mahkûmlar tarafından imal edilen 1500 adet toplu taşıma durağının kurulumu Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla 19 ilçede devam ediyor.



Yoğun olarak kullanılan duraklar hijyenik hale getiriliyor

Bu çalışmaların yanı sıra durak bakım ve onarımlarını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde sık aralıklarla gerçekleştirdiği durak temizliklerine normalleşme sürecinde de ara vermiyor. Bu çerçevede Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı durakları doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen temizlik ürünleri ile temizleyerek pırıl pırıl yapıyor.

Toplum sağlının korunmasına yönelik uygulanan bu çalışma vatandaşların da beğenisini kazanıyor.

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