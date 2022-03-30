Ordu’da bir haftada 75 sürücünün ehliyeti geri alındı

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Ordu’da trafik kurallarını ihlal eden sürücülere göz açtırılmıyor.

İl geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 35 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 22 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 23 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 123 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 623 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 58 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 57 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 6 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 35 araç trafikten men edilirken 75 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

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