Ordu´da heyelan; 6 ev hasar gördü, 1 eve tahliye



Turgut DAĞDEVİREN/ ORDU, (DHA)- ORDU´nun Ünye ilçesinde, ani kar erimesiyle meydana gelen heyelan sonucu 6 evde hasar oluşurken, 1 ev de tahliye edildi.

Kentte karların ani erimesiyle toprağa karışan sular, heyelana neden oluyor. Bugüne kadar 300´ü aşkın noktada heyelan olan Ordu´da, Ünye ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Çifne mevkisinde yine heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla birçok evin duvarlarında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemede, 6 evde hasar tespit edildi, 1 ev de riskli bulunarak tahliyesine karar verildi. Riskli alanda evlerini boşaltanlar, yakınlarının yanına yerleşti. Heyelan nedeniyle bazı yollarda da hasar oluştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2022-03-31 17:47:43



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