Mustafa Sarıgül: Bizim ittifakımızda sen ben kavgası olmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Sarıgül: Bizim ittifakımızda sen ben kavgası olmayacak

DHA

Mustafa Sarıgül: Bizim ittifakımızda sen ben kavgası olmayacak


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bizim ittifakımızda sen ben kavgası olmayacak. Koltuk için değil; dertlere derman olmak için ittifak yapacağız. Tuzu kuruların partisi değil; yoksulların dürüst, onurlu, namuslu insanların partisiyiz" dedi. 
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ordu'da düzenlenen 'Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı'na katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Sarıgül ile birlikte Genel Sekreter Soner Gökçe, Genel Başkan Yardımcıları Şaban Gürbüz, Volkan Aslanbaş, Günnur Kamaşak, Parti Meclis Üyesi Ömer Urgun, Ordu, Giresun, Trabzon, Amasya, Çorum il ve ilçe başkanlarının yanına sıra parti üyeleri katıldı.
'FINDIK FİYATI 4 DOLAR OLACAK'
Burada partililere hitap eden Sarıgül, iktidar oldukları dönemde fındık fiyatının 4 dolar olacağını belirterek, "Türkiye Değişim Partisi iktidarında buradan ilk defa somut olarak ilan ediyorum; fındığımızı siyaset malzemesi yapmayacağız. Fındığımız hangi zamanda, hangi tarihte satılırsa satılsın; 4 dolar diyoruz. Altını özellikle çiziyorum. Türk tarımını yabancı şirketlere teslim ettiler. Fındıkta İtalyan şirketini kartel yaptılar. Peki, bizim Ordu'daki, Giresun'daki, Trabzon'daki, Samsun'daki yurttaşlarımızın kafası; İtalyan kadar çalışmıyor mu? Yok, öyle yağma. Bu toprakları, fındığı İtalyanlara peşkeş çektirmeyeceğiz" diye konuştu.
'FINDIK BORSASI, KARADENİZ´E GELECEK'
Fındık borsasının Karadeniz'e gelmesi gerektiğini savunan Sarıgül, "Karadeniz´in doğal gazı, petrolü yok' diyorlar. Karadeniz'in doğal gazı var, petrolü var. Karadeniz´de yiğit, mert, cesur binlerce yurttaşımız var. Karadeniz'imizin petrolü çaydır, Karadeniz'imizin petrolü fındıktır. Bunu en iyi bilen parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Ekonomik milletçilik; çayımıza, fındığımıza sahip çıkmaktır. Dünya fındık üretiminin yüzde 65'i Türkiye'de. İhracatın yüzde 75'i bizde ama kararı kim veriyor? Almanya´daki borsa veriyor. Yok, öyle yağma. Böyle geldi, böyle gitmez. Bu düzen değişecek. Fındık borsası Ordu'ya, Giresun'a, Karadeniz'e gelecek. Fındığı işleyip satmamız, marka olmamız lazım ama İtalyan firması buraya gelmiş, diyor ki; hayır, bunların hepsini ben yapacağım. Avrupa´ya, Amerika´ya göz kırpmayan İtalyan firmalarına taviz vermeyecek olan tek parti; Türkiye Değişim Partisi´dir" dedi. 
'YOKSULLARLA İTTİFAK YAPACAĞIZ'
İtifak konusunda da konuşan Sarıgül, "Soruyorlar; kimle ittifak yapacaksınız. Türkiye Değişim Partisi olarak Karadeniz'den kimle ittifak yapacağımızı açıklıyorum; işsizlerle, evsizlerle, çaresizlerle, kimsesizlerle, yoksullarla ittifak yapacağız. Türkiye Değişim Partisi; emeklilerimizle, emekçilerimizle, engellilerimizle, çiftçilerimizle, esnaflarımızla, EYT'lilerle, emniyet mensuplarıyla, sağlık çalışanlarıyla, 3600 ek göstergeyi bekleyen öğretmen arkadaşlarımızla ittifak yapacağız. Bizim ittifakımızda sen ben kavgası olmayacak. Koltuk için değil; dertlere derman olmak için ittifak yapacağız. Tuzu kuruların partisi değil; yoksulların dürüst, onurlu, namuslu insanların partisiyiz" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-04-01 14:46:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu´da heyelan; 6 ev hasar gördü, 1 eve tahliye
YEREL HABERLER Ordu´da heyelan; 6 ev hasar gördü, 1 eve tahliye
Müdür Kasapoğlu: “Ordu Şehir Hastanesi yüzde 30 tamamlandı”
YEREL HABERLER Müdür Kasapoğlu: “Ordu Şehir Hastanesi yüzde 30 ...
Zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimleri ...
Başkan Kibar: “OSB’de doğalgaz sorunun çözümüyle yıllık 20 milyon TL’lik tasarruf sağlandı”
YEREL HABERLER Başkan Kibar: “OSB’de doğalgaz sorunun çözümüyle ...
Önce arkadan çarptı sonra kaçtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Önce arkadan çarptı sonra kaçtı: 1 yaralı
Kütüphaneye hayat katanlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kütüphaneye hayat katanlar ödüllendirildi
Ünye'ye 'Yunus Emre Tema Parkı' yapılacak
YEREL HABERLER Ünye'ye 'Yunus Emre Tema Parkı' yapılacak
'Zeytinci Ali Dayı' olarak tanınan Ünyeli esnaf, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER 'Zeytinci Ali Dayı' olarak tanınan Ünyeli esnaf, son ...
Ordu’da bir haftada 75 sürücünün ehliyeti geri alındı
YEREL HABERLER Ordu’da bir haftada 75 sürücünün ehliyeti geri alındı
Ordu’da 200 bin liralık kaçak tütün mamulü ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu’da 200 bin liralık kaçak tütün mamulü ele ...
Ordu’nun durakları pırıl pırıl
YEREL HABERLER Ordu’nun durakları pırıl pırıl
Ordu’da altyapıya dev yatırım 111 bin 519 metre yağmur suyu inşa edildi
YEREL HABERLER Ordu’da altyapıya dev yatırım 111 bin 519 metre ...
Ordu’da 256 yol ağında heyelan meydana geldi
YEREL HABERLER Ordu’da 256 yol ağında heyelan meydana geldi
Ordu’da Esat Kabaklı rüzgârı “Vatanına göz dikeni ez oğlum” türküsü yediden yetmişe herkesin dilinde olan sanatçı Esat Kabaklı, ‘Çanakkale özel konseri” ile Ordulularla buluştu
YEREL HABERLER Ordu’da Esat Kabaklı rüzgârı “Vatanına göz dikeni ez ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.