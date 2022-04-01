Sarıgül: “Fındığı siyaset malzemesi yapmayacağız, fiyatı 4 dolar" Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Doğu Karadeniz Ordu Bölge Toplantısı’na katıldı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara geldiklerinde fındık fiyatını 4 dolar olarak belirleyeceklerini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya geldi. İlk olarak, partisinin teşkilat başkanlığı tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Ordu Bölge Toplantısı’na katılan Sarıgül, burada vatandaşlar ile selamlaştı, sonrasında ise toplantı salonuna geçti.



“Fındığı siyaset malzemesi yapmayacağız, fiyatı 4 dolar”

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Trabzon, Samsun, Giresun, Gümüşhane, Çorum ve Amasya illerinden de partililerin katılım sağladığı toplantıda konuşan Genel Başkan Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi iktidarında somut olarak ilan ediyorum, fındığımızı siyaset malzemesi yapmayacağız. Fındığımız hangi zamanda, hangi tarihte satılırsa satılsın 4 dolar diyoruz, altını özellikle çiziyorum. Pırlantadan vergi alınmıyor. Peki, çiftçinin mazotundan niye vergi alınıyor? Ayçiçeği ekilmiyor, niye biz ayçiçeği ithal ediyoruz? Bunların hepsinin çaresi var. Türk tarımını yabancı şirketlere teslim ettiler. Fındıkta İtalyan şirketini kartel yaptılar. Peki bizim Ordu'daki, Giresun'daki Trabzon'daki, Samsun'daki yurttaşlarımızın kafası İtalyan kadar çalışmıyor mu? Yok öyle yağma. Bu toprakları, fındığı İtalyalılara peşkeş çektirmeyeceğiz. Dünya fındık üretiminin yüzde 65’i Türkiye’de, ihracatın yüzde 75’i bizde ama kararı Almanya’daki borsa veriyor, böyle geldi böyle gitmez, bu düzen değişecek. Fındık borsası Ordu’ya, Karadeniz’e, Giresun’a gelecek” dedi.



“Kavga değil çare partisiyiz”

“Türkiye Değişim Partisi olarak biz kavga partisi değiliz, çare partisiyiz. Sadece eleştiren bir parti değil, çözün üretin bir partiyiz” diyen Sarıgül, “Yapmamız gereken şu; Türkiye'mizi kendine yeter hale getirmektir. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Bazıları söyleyemez ve cesaret edemez. Türkiye Değişim Partisi bunu söyler. Biz toprağına bağlı, bayrağına bağlı, atalarına, dedelerine, ecdatlarına bağlı olan bir parti. Türkiye Değişim Partisi korkmadan cesurca çekinmeden ekonomik milliyetçilik yapmaya devam edecek. Ekonomik milliyetçilik başımızın dik karnımızın tok, sırtımızın da pek olması demektir. Ekonomik milliyetçilik büyük, güçlü, sağlam Türkiye demektir. Ekonomik milliyetçilik demek toprak işleyenin su kullananın demektir. Ekonomik milliyetçilik demek ne ezen ne de ezilen insanca ve hakça düzen demektir” şeklinde konuştu.



“Parti olarak tüm kesimle ittifak yapacağız”

Genel Başkan Mustafa Sarıgül, kendilerine sürekli olarak ittifak sorusu yönelttiklerini ifade ederek, “Soruyorlar kiminle ittifak yapacaksınız? diye. Türkiye Değişim Partisi olarak Karadeniz'den kimle ittifak yapacağımızı açıklıyorum. İşsizlerle, evsizlerle, çaresizlerle, kimsesizlerle, yoksullarla ittifak yapacağız. Türkiye Değişim Partisi emeklilerimizle, emekçilerimizle, engellilerimizle, çiftçilerimizle, esnaflarımızla, EYT'lilerle, emniyet mensuplarıyla, sağlık çalışanlarıyla, 3600 ek göstergeyi bekleyen öğretmen arkadaşlarımızla ittifak yapacağız. Bizim ittifakımızda sen ve ben kavgası olmayacak. Biz koltuk için değil, dertlere derman olmak için ittifak yapacağız. Biz, Türkiye Değişim Partisi, tuzu kuruların partisi değil, yoksulların dürüst onurlu namuslu insanların partisiyiz” ifadelerine yer verdi.

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