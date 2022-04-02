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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsa'da 4 bin öğrenciye geri dönüşüm ve çevre bilinci eğitimi

İHA

Fatsa'da 4 bin öğrenciye geri dönüşüm ve çevre bilinci eğitimi

Fatsa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Belediye Gösteri Sanatları Atölyesi ile birlikte projelendirdiği "Sıfır Atık, İklim Değişikliği, Atık Azaltımı ve Çevre Kirliliği" konularında 20 okulda 4 bin öğrenciye verdikleri farkındalık eğitimleri sona erdi.
Eğitimlerin sona ermesi nedeniyle Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde bir program düzenlendi. Programda ilk olarak Belediye Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları öğrenciler ile birlikte eğitim amaçlı uyarlanan 'Çevreciler İş Başında' adlı oyunu sahnelediler.
Oyun sonrası Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Derya Özcan Ateşli, Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, Temizlik İşleri Çevre Mühendisi Sinem Kocatepe, Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları İlker Taze ve İbrahim Çapkın adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan teşekkür plaketlerini Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza takdim etti. Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan Sıfır Atık, İklim Değişikliği, Atık Azaltımı ve Çevre Kirliliği eğitimlerinden dolayı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Derya Özcan Ateşli, Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva’yı, ekibini ve Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncularını tebrik etti.

"Günlük çöp üretiminde Türkiye ortalamasının altına düştük"
Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, Sıfır Atık, Geri Dönüşüm, Çevre Bilinci konularında 20 okulda 4 bin öğrenciye ulaşarak tiyatral bir şekilde uygulamalı eğitimler verdiklerini belirterek, “Fatsamız için önemli bir kazanç oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Çevre Koruma Müdürlüğümüzün son 2 yılda yaptığı çalışmalar neticesinde geri dönüşüm miktarı aylık 300 tona ulaştı. Günlük çöp üretimi Türkiye genelinde kişi başı 1,3 kg iken Fatsa ilçemizde bu oranın 0,98 kg olarak Türkiye ortalamasının altına düşmesi yaptığımız çalışmaların neticesidir” dedi.

"Yapacağımız ufak değişimlerle, ürettiğimiz atıkları azaltabiliriz"
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Derya Özcan Ateşli ise yaptığı konuşmada, “Son 20 yıl içinde ivme kazanan çevre kirliliğine karşı, tüketim alışkanlıklarımızı biraz düşünerek, rahatlık tuzağını terk ederek davranışlarımızda yapacağımız ufak değişimlerle, ürettiğimiz atıkları azaltabiliriz. Çevremizi, dünyamızı kirleten, iklim değişikliğini hızlandıran bizler olduğumuza göre, önlem almaz zorunda olan da bizleriz. Bireysel sorumluğumuzun olduğunu hatırımızdan çıkarmadan, hızla tükettiğimiz doğal kaynaklarımızın sınırlı olduğunu bilerek, aslında birer ham madde olan ambalaj atıklarını (kağıt, cam ,plastik, metal), kaynakta temiz bir şekilde biriktirerek ayrı toplamalıyız. Bunları yaşam biçimi haline getirmediğimiz zaman yasayacak bir Dünya kalmayacak” diye konuştu.

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