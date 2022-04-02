TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 1

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TFF 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Talha Öztürk xx, Gürcan Dönmez xx, Ali Kılıç xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ekrem xx (Yiğit dk. 90 ?), Enver xx, Emrah xx, Ahmet xx, Mehmet xx (Mustafa Değirmenci dk. 66 x), Emre xx, Ramazan xx, Muhammet Burak xx, Şahinali xx (Hüseyin dk. 66 x), Tahir xx

1954 Kelkit Belediyespor: Ogün xx, Alparslan xx (Alparslan dk. 46 x), Hamza xx (Batuhan dk. 57 x), Ensar xx, Berşan xx (Erkan dk. 46 x), Tufan xx, Tayfun xx, Hamit xx, Adem xx, Gökdeniz xx (Enesan dk. 46 x), Eyüphan xx

Goller: Ahmet (dk. 16) (Fatsa Belediyespor), Erkan Bükülmez (dk. 77) (1954 Kelkit Belediyespor)

Sarı kartlar: Enver, Mehmet, Muhammet Burak, Mustafa (Fatsa Belediyespor), Gökdeniz, Hamza (1954 Kelkit Belediyespor)



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