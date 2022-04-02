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Ordu'da belediyeden sürücü ve yolculara yolda iftar yemeği

DHA

Ordu'da belediyeden sürücü ve yolculara yolda iftar yemeği


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediyesi, il dışına seyahat eden vatandaşlara ve iş nedeniyle yolculuk yapan uzun yol şoförleri için Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki giriş ve çıkış noktalarına iftar stantları kurdu. Yoldan geçen araçları durdurarak vatandaşlara iftariyelik veren belediye ekipleri, Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlara sıcak yemek imkânı sundu.
Ordu'da Ramazan ayı dolayısıyla yolcular ve sürücüler için kentin giriş ve çıkışlarında iftariyelik dağıtımı için stantlar kuruldu. İftar saatinde seyir halinde bulunan ve Ordu il sınırları içerisinden geçen uzun yol sürücüleri ile yolcuları stantlarına davet eden belediye ekipleri, stantlarda duraklayarak sıcak yemeklerle iftarlarını açtı. Plastik tabldotlar içerisinde vatandaşlara çorba, kavurma, pilav, ayran ve tatlı ikramında bulunan belediye ekipleri, Ramazan´ın ilk gününde vatandaşlara sıcak yemek imkânı sundu.
`GELENEK OLARAK DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ´
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de standa gelerek ilk iftarını seyahat eden vatandaşlarla birlikte açtı. Yoldan geçen herkese kapılarının, masalarının, sofralarının açık olduğunu belirten Güler, "Dolayısıyla burada iftarı birlikte yapmak için böyle bir düzen kurduk. Geçen sene başlattığımız bu uygulamayı yapmamız iyi oldu. Çok da güzel yansımaları oldu. Bunu artık bir gelenek olarak devam ettirmek istiyoruz. Amacımız Ordu´muzun, şehrimizin misafirperverliği ile birlikte Ramazan´ı birlikte geçirmek" ifadelerinde bulundu.
Ordu´dan geçen tüm vatandaşların misafirleri olduklarını kaydeden Güler, "Bu yoldan geçen herkes bizim doğal misafirimiz. Hatta Gürcistan´a geçen diğer turistlere de ikramlarda bulunuyoruz. Hiç kimseyi ayırt etmeden bu birlikteliği sağlamış oluyoruz" dedi.
`İFTARİYELİK VERİLMESİ BANA DA SÜRPRİZ OLDU´
Giresun´un Görele ilçesinden Samsun´a giden TIR sürücüsü Recep Özden (60), belediye tarafından hayata geçirilen uygulamayı güzel bulduğunu belirterek, "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümde böyle iftariyelik verilmesi bana da sürpriz oldu. Bu uygulamanın Ramazan ayı boyunca devam etmesini istiyorum. Ben yolda iftar yapmak için ekmek almıştım. Şu anda hazır yemeğim de geldi. Memnun oldum" dedi.
`GÜZEL BİR MANZARADA, GÜZEL BİR İFTAR' 
Özel aracıyla İstanbul´a giden İrfan İşleyen (71), "Bu uygulama çok güzel olmuş. Ne mutlu insanlığımıza. Plastik bir tabldot içerisinde bizlere iftarlıklarımız verildi. İçerisinde haşlama, tatlı, çorba, pilav var. Yanında içecek olarak ayran var. Böyle bir güzel bir manzarada, güzel bir iftar ilk defa yapıyoruz" diye konuştu.
Memik İşleyen de, "Bugün iftarın ilk günü. İstanbul yolculuğumuza başlamadan önce hayırlısıyla belediyemizin açtığı iftar çadırında iftarımızı açtık. Belediyemizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-04-02 21:07:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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