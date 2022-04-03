Çocukluk hayallerini çocuklarla gerçekleştirdi Çocukluk hayali olan bisikleti çocuklara hediye ederek gerçekleştirdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Cihat Erdim, ilkokul çocuklarına bisiklet hediye ederek, çocukluk hayallerini gerçekleştirdi.

Gölevi Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Cihat Erdim, çocukluğunda alamadığı ve binemediği bisiklet hayallerini, ilkokul çocuklarına hediye ederek gerçekleştirmek istedi. Bu anlamda Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte belirlenen 3 okuldaki 50 öğrenciye bisikletleri hediye edildi.

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdür Özgür Tokgöz, bisikletlerin Yeşilkent, Fatih Meydan ve Tekkiraz Mahallesi'ndeki ilkokullarda 50 öğrenciye teslim edileceğini, iş insanı Özgür Tokgöz'e teşekkür etti.



“Yaşayamadım çocukluğumun hayalleriydi”

Çocukluk yıllarında yaşayamadığı bisiklet hayallerini şimdiki miniklerle paylaşmak istediğini söyleyen 35 yaşındaki Cihat Erdim, “Biz çocukluğumuzu yaşayamadık. Çocukluğumda bisiklete binmek benim de hayalimdi. Bizim yaşayamadıklarımızı yeni yetişme çağındaki çocuklarımız yaşasın diye aklımıza böyle bir fikir geldi. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ile bir görüşme sağlanması sonrası verilen karar doğrultusunda çocuklarımıza hediyelerini gelerek teslim ettik. Yine ilerleyen günlerde çocuklarımız için sosyal projelerimiz devam edecek” diye konuştu.

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