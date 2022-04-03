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Ordu´da heyelanlara karşı yeni yerleşim alanları belirlendi

DHA

Ordu´da heyelanlara karşı yeni yerleşim alanları belirlendi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, son günlerde kentte kar yağışının ardından yaşanan heyelanlar sonrası il genelinde yeni yerleşim yeri merkezlerinin belirlenmesi için çalışma başlattıklarını belirterek, "Heyelana maruz kalmayacak özellikte 19 ilçenin yeni yerleşim yerlerini tespit ettik. Bundan sonraki yerleşimleri oralara kaydıracağız" dedi.
Mart ayının son haftalarında etkili olan kar yağışının arından Ordu, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, hava sıcaklarının artmasıyla birlikte eriyen karlar toprakla buluştu. Toprağın kısa sürede suya doymasının ardından il genelinde 335 noktada heyelanlar meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı bölgede heyelanlar nedeniyle hasar gören 50 konut da risk oluşturduğu gerekçesiyle tahliye edildi.
'TEK TESELLİMİZ CANA ETKİ ETMEMESİ´
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de, kentte yaşanan heyelanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Her geçen gün heyelan sayısında artış yaşandığını belirten Güler, heyelanları Karadeniz´in özellikle de Ordu´nun doğal bir olayı olarak kabul ettiklerini söyledi. Heyelan nedeniyle kapanan 323 yolu ulaşıma açtıklarını ifade eden Güler, "İlimizde 2 metrenin üzerinde kar yağdı. Biz hem bu kar yağışını trafik açısından ve hem de vatandaşlarımızın yaşamı aksamayacak şekilde süreci yönettik. Bildiğiniz gibi bazı yerlerde 20 santimlik kar problem olurken, biz 2 metrelik karları yönettik. Kardan sonra da karların erimesiyle birlikte heyelanlarla karşılaştık. Ordu´da şu anda 335 noktada heyelan tespit ettik. Bu rakam değişiyor. Çünkü toprak tamamen suya doymuş vaziyette ve engebeli de olduğu için rakamlar burada daha da artabiliyor. Tek tesellimiz cana etki etmemesi. Böyle bir kaybımız yok çok şükür ama kayan evler oldu, yıkılan evler oldu. Bunları da şu anda süratli bir şekilde toparlıyoruz" diye konuştu.
`19 İLÇENİN YENİ YERLEŞİM YERLERİNİ TESPİT ETTİK´
Başkan Güler, olası heyelanlarda can ve mal kaybının önüne geçebilmek için 19 ilçede yeni yerleşim yeri belirlediklerini kaydederek, "Bundan sonraki yaşamımız için bizim yerleşim yeri merkezlerinde jeolojik çalışmalar yapıyoruz. Evlerin temellerinin sağlam olması için sondaj yapıyoruz. Heyelana maruz kalmayacak özellikte 19 ilçenin yeni yerleşim yerlerini tespit ettik. Bundan sonraki yerleşimleri oralara kaydıracağız. Her eski yerleşim merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın oralarda anıları var. O yerleşim alanları aynı şekilde devam edecek ama yeni yerleşim merkezlerinde tamamen sondajları yapılmış, fore kazıklara ihtiyaç olacak kadar sağlam zeminler üzerine kurmayı düşünüyoruz" dedi.
Tedbirde kusur edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Güler, mühendislik çalışmalarıyla heyelanlara karşı önlem alınması için tüm çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-04-03 11:40:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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