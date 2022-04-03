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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrika gibi proje Ordu’da kaz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

İHA

Fabrika gibi proje Ordu’da kaz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılında çiftçilere dağıttığı 4 bin kazdan, 2 yılda 80 bin yumurta elde edildi. Fabrika gibi çalışan projede, üretime kazandırılan kaz sayısının yıl sonuna kadar 120 bine, 3 yıl içerisinde ise 200 bine ulaşması hedefleniyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarım ve hayvancılığa verdiği destek büyüyor. Göreve geldiği günden bu yana kırsal kesimde hayvancılığa ve etsüt üretimine destek olmak, tarım alanında üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla nitelikli tarım projeleriyle dikkat çeken Başkan Güler’in projeleri kısa sürede çiftçilerin yeni gelir kapısı oldu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Damızlık Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi’nde geçen yıl ağustos ayında 40 çiftçiye dağıtılan 4 bin kazdan 2 yılda 80 bin yumurta elde edildi.

İl genelinde kaz yetiştiriciliği artıyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, “Fındık altı otlarını ve mera alanlarını çok iyi değerlendiren, hastalıklara dayanıklı ve et lezzetiyle bilinen kazlar ilimizin hayvansal üretim deseninde yerini aldı. Büyükşehir Belediyemizce uygulanan projeyle dağıtımı yapılan; yıllık 3040 yumurta verebilen, 8 aylık yaşta 45 kilogram karkas et verebilen mast ırkı kaz yetiştiriciliğine başlayanların sayısı ilimizde her geçen gün artıyor” dedi.

İki yılda 80 bin yumurta elde edildi
Kazların Ordu iklimine çabuk uyum sağladığını ifade eden Ultav, “Proje çerçevesinde kazlardan şubat ayında başlayıp mayıs ayının sonuna kadar devam eden yumurta sezonunda ilk yıl 25 bin, ikinci yıl 55 bin yumurta elde eden yetiştiricilerimiz; yumurta, civciv ve etlik kaz satışı yaparak gelir elde ediyor. Hedefimiz, 2022 yılında 120 bin yumurtaya, 3 yılın sonunda ise 200 bin kazı üretime kazandırmak. Özellikle ılıman iklim yapısından dolayı ilimiz kaz civcivi yetiştiriciliğinde avantajlı bir konuma sahip” diye konuştu.

Yetiştiricilerden Başkan Güler’e teşekkür
Ünye ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Seyit Özalp ise “Kaz yetiştiriciliğinde üçüncü yumurta sezonumuzdayız. Yem fiyatlarındaki artışlar bizi zorlasa da kaz yetiştiriciliğini sürdürüyoruz. Bu sezon şimdiye kadar 1700 yumurta aldık. Hayvanlarımız yumurtlamaya devam ediyorlar. Civciv ve etlik kaz satışı yaparak gelir elde ediyoruz. Kazcılığı severek yapıyoruz. Kaz yetiştiriciliğini ilimize tanıtan, bizleri destekleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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