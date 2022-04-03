Ordu’da heyelan nedeniyle 3 ev, bir cami lojmanı hasar gördü

Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle üç ev ile bir caminin lojmanı hasar gördü.
Hava sıcaklığının ani artması eriyen karlar, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi’nin 6 noktasında heyelanlara yol açtı. Meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev ile cami lojmanı hasar gördü. Mahallenin yolunda da heyelanlardan kaynaklanan derin çatlaklar oluşurken, ekipler alanda çalışma başlattı.
Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sarıyar Mahallemizde 6 farklı noktada toprak kayması meydana geldi. Heyelan sonucu yol ağımızda ve 3 binada hasar oluştu. Afet ile ilgili Ordu Valimiz Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ilgili kurumlarımızla görüşmeler yapılarak çalışma başlatıldı” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.