Ordu’da heyelan nedeniyle 3 ev, bir cami lojmanı hasar gördü

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Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle üç ev ile bir caminin lojmanı hasar gördü.

Hava sıcaklığının ani artması eriyen karlar, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi’nin 6 noktasında heyelanlara yol açtı. Meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev ile cami lojmanı hasar gördü. Mahallenin yolunda da heyelanlardan kaynaklanan derin çatlaklar oluşurken, ekipler alanda çalışma başlattı.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sarıyar Mahallemizde 6 farklı noktada toprak kayması meydana geldi. Heyelan sonucu yol ağımızda ve 3 binada hasar oluştu. Afet ile ilgili Ordu Valimiz Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ilgili kurumlarımızla görüşmeler yapılarak çalışma başlatıldı” dedi.

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