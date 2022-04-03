Mobil sağlık aracı, vatandaşların kapısında hizmet veriyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hizmete koyulan mobil sağlık tarama aracı kırsal mahallelerde sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmeye devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan tam donanımlı mobil sağlık tarama aracı ile verilen hizmetler sayesinde kırsal bölgelerde yaşayan ve hastaneye gelmekte güçlük çeken başta dezavantajlı gruplar olmak üzere yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlara düzenli olarak temel sağlık hizmetleri sunularak, yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı veriliyor.

Salgın döneminde aşılama çalışmalarında da yer alan mobil sağlık tarama aracı son olarak Gerce, Ortaköy, Alisayvan, Bahariye, Aydınlık, Erenli ve Cumhuriyetköy Mahalleleri sakinlerinden oluşan geniş bir kitleye yerinde sağlık hizmeti sundu.

Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen programda kanser taraması (rahim kanseri, bağırsak kanseri), fizyoterapist danışmanlığı, diyetisyen ve beslenme danışmanlığı (bki ölçümü), tansiyon ve kan şekeri ölçümü, tüberküloz (verem) bilgilendirmesi, sigara bırakma danışmanlığı gibi toplum sağlığını ilgilendiren temel sağlık hizmetleri alanlarında sağlık hizmeti sunulan vatandaşların korona virüs aşıları da yapıldı.

Sağlık taramasını yöneten ve gerçekleştirilen Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın, sağlık taramasında Altınordu Belediyesinin destek ve katkıları ile kanser taramalarından aşılama faaliyetlerine kadar pek çok hizmetin birlikte sunulduğunu belirterek, “Burada teknik ekipman konusunda Altınordu Belediyemizin bize çok büyük desteği oldu. Hem araç konusunda olsun hem çadırlarımız hem de diğer malzemeler konusunda olsun pek çok desteği oldu. Bu iş birliği içerisinde hem daha geniş bir kitleye ulaşmış olduk, hem de sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu pek çok malzemeye ulaşıp daha kolay hizmet sağlamış olduk. Bu anlamda Belediye Başkanımız Aşkın Tören ve ilgililere teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlar ise kendilerine verilen hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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