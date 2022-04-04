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Başkan Çıtlak, “Sanayimizin büyümesi ve gelişmesi için çalışıyoruz”

İHA

Başkan Çıtlak, “Sanayimizin büyümesi ve gelişmesi için çalışıyoruz”

– Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Adem Çıtlak, ilçedeki sanayinin büyüyüp gelişmesi adına çalışmaların sürdüğünü söyledi.
İlçedeki sanayinin büyüyüp gelişmesi adına çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Çıtlak, “Teknolojinin her geçen gün geliştiği dünyada bizlerin de ayak uydurması ile son sistem hizmet veren bir sanayiyiz. Her yenilikleri esnaf arkadaşlarımız takip ediyor. Bu durumda sanayimizin gelişmesini sağlıyor. Son model araçların tamirinin ve onarımın yapılması ekonomik anlamda da hareketlilik kazandırıyor. Birçok iş yerinin açılması ile istihdama destek veren bir sanayi konumunda öncü olmak istiyoruz. Sanayi de yaşanabilir, ekonomik anlamında gençlerimizi geçindiren bir yerin olduğunu onlara aktarmaya çalışmaktayız. Sanayi okumayan çocukların yeri değil, sanayide ciddi derece ustalar yetişiyor. Yeni bir vizyonla esnaf arkadaşlarımızla birlikte faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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