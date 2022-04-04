Ordu’da ‘Rotamız İftar’ turu Ordu’da iftara kadar zaman geçirmek isteyenlere yönelik tarihi ve turistik noktalarına tur programları düzenlenecek

Ordu’nun tarihi ve turistik bölgelerinde, Ordulu vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlere hem ulaşım hem de rehberlik hizmeti verecek Ordu Gezen ile ‘Rotamız İftar’ turları başlıyor. Üstü açık çift katlı otobüslerle Altınordu teleferik alt istasyonundan başlayacak turlar, sahil bandından, Perşembe, Fatsa Ünye ve Çaybaşı ilçeleri üzerinden devam edip İkizce Çivisiz Cami ziyaretinin ardından zengin iftar menüsüyle sona erecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, ‘12 ay Ordu’ sloganıyla başlattığı çalışmalar çerçevesinde ‘Ordu Gezen’ adıyla hayata geçirilen otobüsler ile “Rotamız İftar” turları başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Orkent A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren üstü açık çift katlı otobüslerle (City Bus) yapılacak turlarla Ordu’nun tarihi, doğal ve turistik güzelliklerinin vatandaşlarla buluşturmak hedefleniyor. Ordu’nun her ilçesinin güzelliklerini gezmeyi ve tanıtmayı hedefleyen tur programları hem yaylaları hem de kıyı kesimdeki güzellikleri halkın beğenisine sunacak.

Ordu’da düzenlenecek tur programlarının ilki “Rotamız İftar” tur programlarıyla ramazan ayında hizmete başlayacak.

Altınordu ilçesindeki alt teleferik istasyonundan hareketle, Hoynat Adası, Yason Burnu, Bolaman Fatsa, Gaga Gölü, Asarkaya Kent Ormanı, Ünye Binicilik Tesisleri, Ünye Kalesi, Ünye Sanat Konağı, Ünye Çamlık, Çaybaşı Çayır Camii üzerinden devam eden tur programı son olarak İkizce Çivisiz Camiinde iftar saatinde zengin iftar menüsüyle sona erecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Nihat Şen, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak hizmete sunduğumuz Ordu Gezen (City Bus) otobüslerimizle hem Ordulu hemşerilerimizle hem de Ordu’ya gelen yerli ve yabancı turistlerle kentin tüm güzelliklerini buluşturmaya çalışacağız. Her gün Ordu’dan sahil bandı boyunca belirli destinasyon noktalarına gidip, Ordu’nun güzelliklerini yerinde birebir tanıtmış olacağız” dedi.

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