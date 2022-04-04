Ordu’da bir haftada 64 kişiye Kabahat cezası

Ordu’da son bir hafta içerisinde Kabahatler Kanunu’na göre 61 kişiye idari işlem yapıldı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 28 Mart3 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 15 kişiye açıktan alkol tüketiminden, 14 kişiye sarhoşluktan, 10 kişiye gürültü yapmaktan, 7 kişiye rahatsız etmekten, 5 kişiye riskli tütün mamulü tüketiminden, 10 kişiye kimlik bildirimi yapmamaktan, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 2 kişiye kaçan alkol üretiminden idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 36 kişi çalışmalar neticesinde yakalanırken 19’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.