Vali Sonel: “Pandemi tamamen bitmiş değil”

Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'na, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, ilçe kaymakamları, ODÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı.

Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'nın başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı.

Ordu’daki aktif vaka sayılarında hızlı bir düşüş yaşandığını Dr. Fatih Aydın, “Kovid19 pandemisinin 107’nci haftasını geride bıraktık. Son haftalarda alınan tedbirlerin ve aşılama çalışmalarının da etkileriyle aktif vaka sayımızda hızlı bir düşüş yaşanmakta. Aktif vaka sayılarındaki düşüşün, servis ve yoğun bakıma yansıdığını görüyoruz. Buralarda da doluluk oranında bir azalma söz konusu” diye konuştu.

Kovid19 pandemisinden vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek için 107 haftadan buyana yoğun bir emek veren, gayret gösteren sağlık çalışanlarına, mülki idare amirlerine, güvenlik birimlerine ve kamu görevlilerine teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, “Pandemi tam anlamıyla sona ermiş değil. Biz yine bireysel tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda maskemizi takmaya devam edeceğiz. Sosyal mesafemizi korumaya özen göstereceğiz. Temizliğimizi ihmal etmeyeceğiz. Bu şekilde hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında yaşlılarımızın ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını arzu ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler, sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

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