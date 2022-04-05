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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri iftar sofralarında buluşuyor

İHA

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kentteki üniversite öğrencilerine günlük iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirilecek.

Üniversite öğrencileri iftar sofralarında buluşuyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kentteki üniversite öğrencilerine günlük iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirilecek.
Ramazan ayının başlamasının ardından iftarlık yemek ikramında bulunan Altınordu Belediyesi, şehir merkezinde oluşturulan noktada günlük 10 bin iftar yemeğini evlere ulaştırıyor. Bu anlamda üniversite öğrencilerini de unutmayan belediye, üniversite kampüsünde bulunan iki yemekhanede her gün bin 500 öğrenciye yemek ikramında bulunacak.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, üniversite öğrencilerini iftar sofralarında buluşturarak aile ortamında bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Tören, “Bu anlamda şehrimizde misafir olan genç kardeşlerimizin Ordu Üniversitesi öğrencilerini de unutmamız mümkün değildi. Her ne kadar ailelerinden uzakta olsalar da Altınordu Belediyesi olarak şehrimizin misafirleri olan genç arkadaşlarımıza aile sıcaklığında bir Ramazan ayı yaşatmak istiyoruz. Sıcak, huzurlu anne yemeği tadında olmasa da aile atmosferinde birlikte iftarlar açılıyor. Her biri ülkemizin geleceği olan genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Kendileri ile iftar sofralarını paylaşmaktan dolayı sevinçliyiz” şeklinde konuştu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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