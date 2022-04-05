Fatsa’da Polis Haftası etkinlikleri

– Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu ve beraberindeki emniyet personelleri, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran'ı makamında ziyaret ettiler. İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutcu ve emniyet personelleri 410 Nisan tarihleri arasında kutlanan ’Polis Haftası’ anısına Kaymakam Ömer Lütfi Yaran’a çiçek takdim ederek, yapılacak etkinlikler hakkında bilgi sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ülkenin her yerinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için sürekli olarak fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarına meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar diledi. Kaymakam Yaran, “Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar mensupların bu anlamlı gününü kutluyor, görevlerini başarıyla yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum. Gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm polislerimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

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