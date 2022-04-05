Fatsa’da öğrenci servisleri denetlendi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde öğrenci servislerine geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Fatsa Kaymakamlığı Okul Servis Araçlarını Denetleme Komisyonu, Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekibi ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla taşıma yapan resmi ve özel servis araçlarının denetimleri gerçekleşti. Denetimlerde araç içerisinde sivil kişilerin olup olmadığını, fazla öğrencinin taşınıp taşınmadığına da bakan ekipler, özellikle aracın arka bölümünde okul taşıtı yazısını kontrol etti.

Yapılan denetimlerin sık aralıklarla devam edeceğini söyleyen Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine, güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak üzere belli aralıklarla bu denetimleri yapacağız. Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarına taşınmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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