Ünye’de heyelan nedeniyle 13 ev boşaltıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde heyelan nedeniyle 13 ev boşaltıldı.

Ünye’de etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde toprakta yaşanan gevşemeler nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Ünye’nin Sarıhalil Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle 13 ev boşaltılırken, tarım arazilerinde de ciddi uçuklar oluştu. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan heyelan yaşanan mahalleye giderek incelemelerde bulundu.

Mahalle Muhtarı İdris Çakır’dan bilgi alan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız. Gereken ihtiyaçlara çözüm olmak için istişarede bulunduk. Sarıhalil Mahallesi’nde meydana gelen heyelan tabi ki hemşerilerimizi olduğu gibi bizi de üzdü. Ancak herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici bir durumdur. Bu nedenle tekrar mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise heyelandan etkilenen vatandaşların her türlü sorunlarında yanlarında olduklarını belirtti.

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