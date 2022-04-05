Ordu´da heyelanda 13 ev tahliye edildi



Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 13 ev tahliye edildi.

Ünye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde toprakta yaşanan gevşemeler nedeniyle heyelanlar meydana geldi. İlçeye bağlı Sarıhalil Mahallesi´nde meydana gelen heyelan nedeniyle birçok yapıda hasar oluşurken tarım arazilerinde de yarıklar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu hasar gören 13 ev için boşaltılma kararı verildi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ile Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, heyelan yaşanan mahalleye giderek incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı İdris Çakır´dan bilgi alan Başkan Hüseyin Tavlı, "Devletimizin tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız. Gereken ihtiyaçlara çözüm olmak için istişarede bulunduk. Sarıhalil Mahallemizde meydana gelen heyelan tabi ki hemşerilerimizi olduğu gibi bizi de üzdü. Ancak herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici bir durumdur. Bu nedenle tekrar mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2022-04-05 19:00:56



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