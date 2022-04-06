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ORMEK sınırları aştı Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurs Merkezi Japonya’dan sipariş alıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu’nun sanat anlayışı ve değeri artık yurt dışı ile ölçülüyor”

İHA

ORMEK sınırları aştı Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurs Merkezi Japonya’dan sipariş alıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu’nun sanat anlayışı ve değeri artık yurt dışı ile ölçülüyor”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nda (ORMEK) eğitim alan kursiyerlerin ürünleri ülke sınırlarını aşıyor. Kursiyerler, yaptıkları el emeği göz nuru rölyef eserlerini Japonya’ya satıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Toplumun her kesimine yönelik eğitimler veren ORMEK, açtığı kurslarla vatandaşlara istihdam imkânları da sunuyor. Her yıl binlerce öğrencinin eğitim gördüğü kurslarda kursiyerler tarafından üretilen birçok ürün yurt içi ve yurt dışında birçok şehre satılarak hem istihdam hem de Ordu’nun tanıtımına katkı sağlıyor.

Japonlar Türk işi rölyefe hayran kaldı
Altınordu ORMEK’te açılan ve istihdama katkı veren kurslardan bir tanesi olan Rölyef kursunda yapılan birçok ürün Japonyalıların ilgisini çekti. Oya Sevinç isimli kursiyerin Japonya’da yaşayan ağabeyi Bülent Yıldırım, ORMEK kursiyerlerinin rölyef çalışmalarını Japon arkadaşlarına gösterdi. Oldukça beğenilen bu çalışmalar üzerine Japonlardan siparişler gelmeye başladı. Uzun ve zahmetli bir çalışma olan rölyef eserlerini yetiştirmekte zorluk çeken kursiyer Oya Sevinç diğer arkadaşlarından da yardım isteyerek bu ürünlerin Japonya’ya gönderilmesini sağladı.

Hobi olarak başladı şimdi Japonya’ya satıyor
Yaptığı rölyef eserleri Japonya’ya satan kursiyer Oya Sevinç ORMEK sayesinde öğrendiği bu çalışma ile önemli bir gelir elde ettiğini vurguladı.
Yaptığı çalışmaların Japonya’ya satış sürecinin orada yaşayan ağabeyinin aracılığı ile olduğunu ve Japonların çok beğendiğini aktaran Sevinç, “ORMEK kurslarına ilk hobi olarak başladım. Sonra eğitmenlerimizin detaylı öğretimleri ile bu işi geliştirdik. Bu çalışmaların görsellerini bir gün Japonya’da yaşayan ağabeyim ile paylaştım o da Japon arkadaşlarına göstermesi üzerine çok ilgi gördü ve benden sipariş istediler. Bu çalışmaları gönderdik ve çok beğenildi. Şimdi tekrar istiyorlar ve diğer arkadaşlarımızla birlikte bu siparişleri hazırlayarak gönderiyoruz. Ben bu yola çıkarken hobi olarak başladım ama şimdi hiç düşünmediğim şeyler oldu. ORMEK’e teşekkür ediyorum” dedi.

“Ordu’nun sanat anlayışı yurtdışı ile ölçülüyor”
Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nı (ORMEK) ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, burada eğitmenler ve kursiyerlerle bir araya geldi.
ORMEK’te kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin yurt dışına satıldığını da dile getiren Başkan Güler, “Buradaki sanatkârlarımız yurt dışı ile bağlantılı çalışıyor. Japonya’ya ürünlerini satan kursiyerlerimizi gördük. Bu durum bizi son derece mutlu ediyor. Ordu’nun sanat anlayışı ve değeri artık yurt dışı ile ölçülüyor. Ordu sınırlarını aştı. Yabancılarda bunu takdirleri ile ispat ediyorlar. Ordu’nun bu çalışmalarını diğer ülkelere de duyuracağız” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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