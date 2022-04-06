TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 2 - Esenler Erokspor: 1

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TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta erteleme maçında Orduspor 1967, saha ve seyircisi önünde karşılaştığı lider Esenler Erokspor’u 21 mağlup etti.



Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Caner Kurt xx, Yakup Keçeci xx

Orduspor 1967: Ali Alper Doğan xxx, Eray xxx, Batuhan xxx, Kadir xxx, Ferdi (Muhammed dk. 68 xx), Serhat xxx, Ufuk xx (Adem dk. 68 xx), Metin xxx, (Yağız dk. 90 ?), Bilal xx, Cevatcan Ekinci xx (Oğuz Saltabaş dk. 80 xx), Hakan xx (Seçim dk. 80 x)

Esenler Erokspor: Ercüment xx, Muharrem xx, Burak xx (Kemal Can dk. 34 x), Mehmet Eksik xx, Cenk Doğan xx, Taygun xx, Alper xx (Aziz Kızılgün dk. 52 xx), Hüseyin xx (Hakkı dk. 52 xx), Yavuz xx, Serhat xx (Aziz Aksoy dk. 78 xx) Abuzer xx (İlker dk. 78 x)

Goller: Cevat Can Ekinci (dk. 19), Metin Sevinç (dk. 90+4) (Orduspor 1967), Abuzer Gaffar Toplu (dk. 45+2 pen.) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Batuhan, Ali Alper Doğan, Ferdi (Orduspor 1967), Muharrem Öner, Mehmet Eksik (Esenler Erokspor)

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