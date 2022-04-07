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Belediye Başkanı Tören: “2022, projelerimizin hayata geçtiği yıl olacak”

İHA

Belediye Başkanı Tören: “2022, projelerimizin hayata geçtiği yıl olacak”

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şimdiye kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini, 2022 yılında da vizyon projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Altınordu Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan
Toplantısı’nda belediyenin 2021 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan idare faaliyet raporu meclis tarafından görüşülerek onaylandı. Toplantı öncesi bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediyenin 36 ayını değerlendirdi, yatırımlar ve çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Belediyenin, borç yükünden kurtularak yatırım bütçesine ulaştığını kaydeden Başkan Tören, alt ve üstyapı çalışmalarının sürekli olarak sürdüğünü de belirtti. Başkan Tören, “Şimdiye kadar birçok projenin alt yapısını gerçekleştirdik. Bundan sonra üst yapı inşası başlıyor ve kısa sürede özellikle istihdam odaklı projelerimizi hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Tören, rekabet edebilir ve modern bir şehir inşa etmek istediklerini ifade ederek, “2022, yılı özellikle vizyon projelerimizin hayat geçtiği yıl olacak. Şehrimizde sektörün çok önemli yatırımlarından bir tanesi olduğunu gördüğümüz tekstil ile ilgili bir inisiyatif geliştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da destekleriyle birlikte toplamda bin 500 insanımızın istihdam edileceği bir yatırımı şehrimizle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.
Altınordu Belediyesi’nin şehre kazandıracağı spor kompleksleri, kreşler, kütüphaneler, espor merkezi, sanat atölyeleri gibi birçok yatırım ve proje hakkında da bilgiler veren Başkan Tören, Ordu’nun kent hafızasında önemli bir yer tutan ‘ay ışığı’ ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Ordu’da binlerce insanın evliliklerine tanıklık etmiş ‘ay ışığı’ ismini yeniden yaşatmak istediklerini söyleyen Başkan Tören, “Günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok amaçlı salonların da içinde bulunduğu bir modern sanatlar merkezi içinde birçok fonksiyonu icra edecek ama daha önemlisi bir nikah sarayıyla insanımızın yaşamında en özel günlerinin programını bu anlama ve öneme yakışır müstesna bir mekanda yapılsın istiyoruz. Bunula ilgili adımlarımızı atmaya devam ediyoruz ve bu şehrin tarihi hafızasını yaşatmak adına ay ışığı ile ilgili bir girişimimizin olduğunu söylemek isterim. Şehrimize değer katacak, her kesimden insana dokunacak vizyon projelerimizle çocuk dostu, tarih dostu, kitap dostu, sanat ve kültür dostu, engelli dostu, çevre dostu, rekabet gücü yüksek, yaşanabilir, modern, üreten bir Altınordu için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Başkan Tören’in konuşmasından sonra gündeme geçildi. Meclis tarafından oylanan Altınordu Belediyesi 2021 yılı idare faaliyet raporu onaylandı. Faaliyet raporuyla birlikte denetim komisyonu raporunun da görüşüldüğü toplantıda encümen üyeliklerine ve komisyonlara üye seçimleri de gerçekleştirildi.

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