Minikler polis haftasını unutmadı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Ordu’nun Kumru ilçesinde minik çocuklar ‘Polis Haftası’ dolayısıyla emniyet mensuplarına ziyarette bulundu.

Her yıl 410 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle Kumru Şehit Zekeriya Çalışıcı Anaokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Emniyet mensuplarına çiçek takdimi eden minik öğrenciler görevlerinde kolaylıklar diledi. Emniyet mensupları da minik öğrenciler ile fotoğraf çektir, ziyaret için teşekkür etti.

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