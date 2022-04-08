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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en pahalı çevre yolunda çalışmalar sürüyor Ordu Çevre Yolu’nda çalışmalar devam ediyor

İHA

Türkiye'nin en pahalı çevre yolunda çalışmalar sürüyor Ordu Çevre Yolu’nda çalışmalar devam ediyor

Karadeniz Sahil Yolu Projesi çerçevesinde olan ve 2019 yılında ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan, 'Türkiye’nin en pahalı çevre yolu projesi' olarak adlandırılan Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor.
Proje çalışmalarına 2007 yılında başlanılan Ordu Çevre Yolu'nun ihalesi, 553 milyon TL'ye yapılarak temelleri atıldı. Toplam uzunluğu, 21,4 kilometre olan yolun ilk etabını oluşturan 10,4 kilometrelik alanın 500 metrelik bir bölümünde görülen heyelan ise o günlerde çalışmaları olumsuz yönde etkiledi.
Yaklaşık 75 metre uzunluğunda fore kazıkların çakılarak heyelan için önlem alınan Ordu Çevre Yolu'nda maliyet ise 1,9 miyar TL'ye kadar yükseldi. Birinci etabında, 6 buçuk kilometre olan 3 çift tüp tünel, 44 metre uzunluğunda 1 köprü, 2 buçuk kilometrelik 5 çift köprü ve 2 tanesi köprülü olmak üzere 6 kavşağın yer aldığı yolun birinci etabı, 2019 yılında hizmete açıldı. İlk etabın açılmasıyla 40 dakikalık şehir içi geçişi, 10 dakikaya kadar düşerken, sürücüler açısından da konforlu ulaşımın temelleri atılmış oldu.

Doğu Karadeniz'i Kafkasya'ya bağlayacak
Doğu Karadeniz'i Kafkasya'ya bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nun en önemli etabı olan ve yapımına yaklaşık 12 yıl önce başlanan, kendine özgü coğrafi ve toprak yapısı sebebiyle 1. etabı yaklaşık 2 milyar lira ile 'Karadeniz Bölgesi'nin en pahalı yol yatırımı' olan Ordu Çevre Yolu'nun 2. etabında çalışmalar devam ediyor.
Toplam 16 adet köprü, 6 tünel ve 7 adet kavşağı bünyesinde bulunduruyor. Ordu Üniversitesi ve yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi’ne de bağlantısı bulunan yol, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de şehrin trafik akışını kolaylaştıracak.

“GiresunOrdu arası 15 dakikaya inecek”
Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç, geçmiş yıllarda yolun geçtiği alanın atıl vaziyete olduğunu, yapılan çalışmalar ile bölgenin geliştiğini söyledi. Karaağaç, “2020 yılında ikinci etap çalışmalarına başlanan Ordu Çevre Yolu’nun, Giresun ve Ordu arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek. Ordu’nun merkezinde trafiği rahatlatacak. Şu anda Terzili ve Eskipazar’a ait olan tünelin bir kısmı ve betonlanması bitti, ikinci kısımda da çalışmalar devam ediyor. Diğer tünellerde de çalışmalar sürüyor. İnşallah en kısa zamanda biter ve ulaşıma tam anlamıyla açılır” dedi.

“Burada sık sık kaza oluyordu, trafik rahatladı”
“Önceden bu taraflarda iki günde bir kaza oluyordu, yol yeterli değildi ve bayramlarda şehir merkezinde 34 saat yol kapalı kalırdı” diyen Muhtar Karaağaç, “Ama şuanda birinci etabın açılması ile hafifledi, burası da açılınca GiresunOrdu arası 15 dakikaya düşecek. Yakın illerden gelen buradan transit, rahat bir şekilde geçecekler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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