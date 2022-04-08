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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazırladıkları projeyle doğal afetlere dikkat çektiler

İHA

Hazırladıkları projeyle doğal afetlere dikkat çektiler

Ordu’nun Ünye ilçesi Şehit Fatih Efiloğlu ilkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan proje ile doğal afetlere dikkat çekildi.
Ünye Şehit Fatih Efiloğlu 2. ve 3 sınıf öğrencileri tarafından 12 ortaklı hazırlanan Avrupa projesi ile dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen doğal afetler konusunda bilinçlendirme projesi hazırlandı. Yaklaşık 80 öğrencinin katılımıyla hazırlanan proje ile doğal afetlerin verdiği zararı en az düzeye nasıl indirileceği konusunda bilinçlendirme maketleri tasarlandı.

“Amacımız doğal afetler konusunda bilinçli olmak”
Projenin iklim değişikliği nedeniyle yaşanılan doğal afetlerde ne yapılması gerektiğini öğrencilere göstermek olduğunu söyleyen Şehit Fatih Efiloğlu Sınıf Öğretmeni Gülcan Çiçek, “Projemizin amacı iklim değişikliğinin doğal afetler üzerindeki etkisi konusunda öğrencilerimizi stem çalışmalarıyla bilinçlendirmektedir. Doğal afetleri engelleyemeyeceğimizi ama doğal afetlerin verdiği zararı en az düzeye nasıl indirebileceğimizi yaptığımız stem çalışmalarımızda öğrencilerimizle birlikte göstermiş olduk. Önce doğal afetlerin ne olduğunu öğrendik ve depreme dayanıklı evler tasarladık. Bu evleri daha sonra sitem çalışmalarıyla inşa haline getirdik. Bir sonraki çalışmamız sel olaylarına karşı köprüler yaptık. Yangınlarda daha hızlı söndürebilecek uçaklar tasarladık. Hırvatistan ve Romanya ortaklı bu üç aylık projemizi tamamlamış olduk. Toplam öğrencimiz diğer okullarla birlikte 80 öğrencimiz var. Bir Romanya birde Hırvatistan olmak üzere toplamda 12 ortaklı bir projemizi hayata geçirdik” dedi.
Proje ortaklarından diğer Sınıf Öğretmeni Yakup Karabulut, “Bu projede öğrencilerimiz doğal afetler konusunda bilinçlendiler. Yangın söndürme uçakları, depreme dayanıklı evler, sele dayanıklı köprülerin nasıl inşa edilmesi konusunda öğrencilerimiz bilgi sahibi oldu” diye konuştu.
Yapılan proje ise açılan sergiyle öğrenci ve ailelerle gösterildi.

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