Manyetik kumu sanata dönüştürdü Manyetik kumdan yaptığı çalışmaları turizme kazandırdı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, yedi yıl önce keşfettiği manyetik kumu açtığı sanat atölyesinde ilçe turizmine kazandırdı.

Ünye’ye yedi yıl önce gelerek çocuklarıyla birlikte sahilde gezindiği sırada manyetik kumu keşfeden 66 yaşındaki emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, ilçenin Kaledere Mahallesi Kazancılar Caddesi üzerinde kurduğu atölyede binlerce manyetik kumdan yaptığı ürünleri ilçenin tanıtılması için turizme kazandırdı. İnsan vücudundaki negatif enerjiyi alarak stres ve sağlık açısından çeşitli minerallere sahip olan manyetik kumları el sanatlarına dönüştüren Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, kurduğu atölye sayesinde ilçenin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.



“Bu atölyemizde ilçemizin tanıtılmasını hedefliyoruz”

Açtığı atölyede manyetik kumlardan binlerce takı ve çeşitli ürünler yaparak ilçenin tanıtılmasına önemli bir rol oynayacağını söyleyen Orhan Yiğit, “Bundan yedi yıl önce emekli olduktan sonra Ünye’ye geldim. Ünye’de yaşamaya başladıktan sonra turizm anlamında bir eksiklik olduğunu gördüm. İlçemizde ve dünyada yedi ülke ile aynı zamanda otuz kilometrelik sahillerimizde bulunan manyetik kumu keşfettim. Bu manyetik kumu insanların faydasına açabilmek için bir sergi açmaya karar verdim. Burada hediyelik eşya, ilçemize özgü tarihsel magnetler, biblolar yaparak açtığım iş yerimi sanat atölyesine çevirdim. 2019 yılında ailecek bir gün plaja gittiğimizde ilçemizin sahillerinde bulunan kum her yere yapışıyordu. Kızımın üzerine çok fazla kum yapıştı. Ben de bu kumların neden yapıştığına dair bir araştırma gerçekleştirdim. Bu keşiften sonra ilçemizin tanıtılması için büyük bir reklam kampanyası başlattım. Ancak araya pandemi girmesinin ardından üretimlerimize ara verdik. İnsanlar Ünye’ye bu manyetik kumdan yararlanmak için gelmeye başladılar. Turizm anlamında ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlerimizin bu sergimizi görmelerini sağlayacağız. Yaptığımız manyetik kumdan üretilen aksesuarların içerisinde yirmiye yakın mineral var ve her birinin ayrı frekansı var. Her takı ise insan üzerinde stres aldığı kanıtlanmıştır” dedi.



“Her bir ürün ilçemizi yansıtıyor”

Manyetik kumdan oluşturduğu el sanatları ürünlerini Ünye’yi anlatarak yaptığını söyleyen Orhan Yiğit, “Ben tek bir ürün yapmak yerine her birini farlı olarak on binlerce çeşit yapmak için uğraşıyorum. Her bir yaptığım el sanatı birbirinin benzeri değil, kişiye özel gibi bir çalışma oluyor. Burada Ünyemize özgü çalışmalar, tarihi anlatan magnetler, ilçemizin turizm anlamındaki önemli yerlerini kumla birleştirerek bir sanatsal çalışmayla ürün elde etmiş olacağız. Bu sayede ilçemizin turizmine katkı sağlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

