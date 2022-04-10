Fatsa'da Polis Haftası kutlandı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hükümet konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törene Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polis memurları katıldı.

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