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Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Burdur’da uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen kadın, Ordu’da toprağa verildi

İHA

Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Burdur’da uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen kadın, Ordu’da toprağa verildi

Burdur’da uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen kadın, memleketi Ordu’da toprağa verildi.
Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde geçtiğimiz gece meydana gelen olayda dönercilik yapan Nurcan Seçer (35), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi S.S. tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile başından vurulması sonucu ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan S.S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
1 çocuk annesi Nurcan Seçer’in cenazesi, memleketi Ordu’nun Ünye ilçesine getirildi. Sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde bulunan Yüzüncü Yıl Camii’ne getirilen cenaze, daha sonra ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’ne götürüldü. Burada baba Mustafa Kılıç, anne Fadime Kılıç ile kardeşi Ömer Kılıç taziyeleri kabul ederken, cenazede Nurcan Seçer’in 10 yaşındaki oğlu Şeref Seçer de bulundu. Ortaköy Mahalle Camii’nde öğlen namazı sonrası helallik alındı. Bu esnada 10 yaşındaki Şeref Seçer’in hakkını helal etmesi duygulandırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Nurcan Seçer, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
Öte yandan eşini vurarak öldüren S.S.’nin tutuklandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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