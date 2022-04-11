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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da kaçak sigara operasyonu

İHA

Ordu’da kaçak sigara operasyonu

Ordu’da kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında bazı malzemelere el konuldu, bir kişi yakalandı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Ünye ilçesinde bir adreste yapılan aramalarda 24 bin adet içi boş bandrolsüz kaçak makaron, 695 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz kaçak sigara, 7 kilogram kaçak tütün ve sigara sarma makinası ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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