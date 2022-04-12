Ünye’de tarihi sokaklara estetik dokunuş

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarihi sokaklar çiçekler ve süs bitkileriyle renklendirdi.
Ünye’nin Kaledere Mahallesi’nde bulunan, tarihi ve turistik öneme sahip Kadılar Yokuşu’nda bulunan saksılar, Ünye Belediye ekipleri tarafından yenilendi. Plan ve Proje Müdürlüğü ekipleri uzun ömürlü olması yönünden 22 adet beton saksı yerleştirdi. Peyzaj çalışmalarının da tamamlandığı kadılar yokuşu renkli bir görünüme kavuştu. Süs bitkilerinin yanı sıra mazı ağacı, pramidal kara selvi gibi her daim yeşil kalan ve yaprak dökmeyen bitkiler de saksılara yerleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.