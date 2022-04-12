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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kovid-19 sebebiyle prematüre doğan bebek yaşama tutundu

İHA

Kovid-19 sebebiyle prematüre doğan bebek yaşama tutundu

Ordu’da gebeliğinin 34. haftasında Kovid19’a yakalanan anne Mine Serdar’ın 36. haftada prematüre olarak dünyaya getirdiği bebeği 20 günlük mücadelenin ardından hayata tutundu.
Gebeliğinin 34. haftasında Kovid19’a yakalanan anne Mine Serdar, 36. haftada bebeğini dünyaya getirdi. Prematüre olarak dünyaya gelen Nisan bebek aşırı solunum sıkıntısı ve inlemeleri nedeniyle yoğun bakımda takip edildi. Medical Park Ordu Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde entübe olarak takip edilen Nisan bebek, 20 günün sonunda sağlıkla taburcu oldu.
Nisan bebeğin takip ve tedavisini yapan Medical Park Ordu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Güngör Balta küçük hastasının sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi:
“Nisan bebeğin annesi gebeliğinin 34. haftasında koronavirüse yakalandı ve bebeğini 36 haftalık olarak farklı bir hastanede dünyaya getirdi. Doğar doğmaz solunum sıkıntısı ve inlemeleri başlayan bebek ileri tetkik ve tedavi açısından hastanemize sevk edildi. Hastanın prematüresinin yanında akciğerlerinde doğumsal pnomonisi olduğu tespit edildi. Aşırı solunum sıkıntısı ile hasta yeni doğan yoğun bakımda entübe edilerek 10 günlük zorlu bir süreç geçirdi. Bebek, güçlü antibiyotik ve ciddi hemşirelik bakımına ihtiyaç duydu. 10 günün sonunda bebeği mekanik vantilatörden çıkarttık ve tedavisini 10 gün daha devam ettirdik. Toplam 20 günün sonunda bebeğimizi şifa ile taburcu ettik.”
Nisan bebeğin dedesi Resul Serdar, torunun sağlıkla taburcu edilmesi üzerine sevincini hastane önüne pembe kurdelelerle süslediği bir koç getirerek gösterdi. Koç hastane önünde renkli görüntülere sahne oldu.

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