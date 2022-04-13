Başkan Tavlı: “Pandemi sürecini en iyi şekilde yönetmeye gayret ettik”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, pandemi sürecini en iyi şekilde yönetmek adına gayret gösterdiklerini belirtti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye meclis üyeleri ve 85 mahalle muhtarı ile iftar sofrasında bir araya geldi. 2 yıl sonra ilk kez bir araya gelinen iftar sofrasında pandemi süreci değerlendirildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Tavlı, “Pandemi nedeniyle Kâbe’de bile tavaf yapılamadı. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte etkilerinin azalması nedeniyle iki yıl sonra yeniden bir araya geldik. Bu süreçte birbirimizden ayrı düştük. Ama her birimiz, o süreçte mahallelerimizde ve şehrimizde yönetmek, sürdürmek ve ihtiyaçları gidermek adına elimizden gelen gayretleri gösterdik. Allah’a şükürler olsun bugün geldiğimiz noktada yeninden bir araya geldik. Rabbimiz başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş olan nice Ramazan aylarını hep birlikte idrak etmeyi nasip etsin. Birliğimiz daim olsun” dedi.

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