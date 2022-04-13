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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Bir gecenizi fındık bahçesinde geçirin'

İHA

'Bir gecenizi fındık bahçesinde geçirin'

Kar yağışının ardından fındık bahçelerinde eksperlerin çalışmaları devam ederken, bir uyarıda meteorolojiden gelen bugün ve yarın fındıkta don tehlikesi ile karşı karşıya kalınabileceği uyarıları üreticiyi kara kara düşündürmeye başladı.
"Yılın 12 ayı fındığın gözüne bakıyoruz" diyen Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, “Son dönemdeki hava hareketlerine karşı neler yapılması gerek derseniz, özellikle orta kuşak bölgede zirai don ile karşılaşıldığını görüyoruz, üreticinin en azından bir gece bahçesinde ateş yakarak buğu sistemi ile çalışma yapması gerek. Üreticiler bu anlamda Doğu, Akdeniz ve Ege'de insanlar seralarında nöbet tutuyorsa, bizler de burada fındığımızı korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Coğrafya olarak çok zor bir bölgeye sahibiz. Soğuk havalarda fındığa ateş yakarak sisleme ve buğu yapmak çok önemli. Yılın 12 ayı fındığın gözüne bakıyoruz. Bu yüzden bir gecemizi fındık için ayırmamız ve bahçelerde geçirmemiz doğru olur. Bu saatten sonra yanan fındık daha doğum yapmaz. Çünkü döllenme, tozlaşma ve karanfil bitti. Ölen insan geri canlanmayacağı gibi yanan fındık da geri gelmez. Seneyi beklemekten başka çaremiz yok. Orta kuşak alanında yüzde 10’luk bir kısım yandı. Fakat bazı bölgelerde yüzde 70’ e varan yanıklar mevcut. Bahçesini sigorta yaptırmış üreticiler en azından yanan fındığın destek parasını alarak zararını karşılayabilir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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