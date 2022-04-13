Ordu’da kaçak cep telefonu operasyonu

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar dahilinde piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 78 adet yasa dışı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak emtia ürünlerine yönelik yapılan çalışmalar ile polis uygulama noktasında bir araçta piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 78 adet kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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