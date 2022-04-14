Çocuklar için sinema günleri başladı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, çocuklar için sinema günleri etkinliklerini başlattı.

Ara tatilde çocukları dinlendirmek, eğlendirmek ve aynı zamanda Ramazan sevincini onlara da yaşatmak için Altınordu Belediyesi’nin trafik eğitim parkında çocuklara özel düzenlenen sinema günleri etkinliği başladı. Ramazan ayına uygun şekilde hazırlanan parkta seans başlamadan önce geleneksel "HacivatKaragöz" gösterisi ile stres atan çocuklar, ardından kendilerine ikram edilen patlamış mısır ve elma suyu eşliğinde sinemada film keyfi ile gönüllerince eğlendiler. Her gün aynı yerde saat 13.30'da başlayacak sinema günleri etkinliği 17 Nisan Pazar günü sona erecek.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, çocukların kendilerini özel hissettirecek etkinlikler ve aktivitelere önem verdiklerini belirterek, “Altınordu ailesi olarak paylaşma ve dayanışma ile hep birlikte yaşadığımız Ramazan ayı coşkusuna en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı da ortak etmek istedik. Her kesime hitap eden ve bir arada olma günlerine dönüştürdüğümüz kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Altınordu Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinliklerini çok beğendiklerini söyleyen aileler ve çocuklar ise teşekkürlerini ilettiler.

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