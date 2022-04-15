Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da fuhşa teşvik ve yer temin ettikleri tespit edilen 3'ü kadın, 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa teşvik ve yer temini yaptıkları belirlenen T.G, İ.K. S.H., A.S.Ç, B.T., S.K., E.K. B.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-04-15 10:25:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.