Diyetisyen Melisa Karataş: "Oruç tutmak beyni güçlendiriyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyetisyen Melisa Karataş: "Oruç tutmak beyni güçlendiriyor”

İHA

Diyetisyen Melisa Karataş: "Oruç tutmak beyni güçlendiriyor”

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre oruç tutmanın yeni beyin hücrelerinin büyümesini sağladığını ve beyni güçlendirdiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “Oruç tutarken kanımızda ghrelin hormonu (açlık hormonu) artıyor. Ghrelin hormonunun en önemli etkisi açlık oluşturmak olsa da bu hormonun beynin öğrenme ve hafıza ile ilgili bölümü olan hipokampus ile etkileşime girip onu geliştirdiği bilinmektedir” dedi.
On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutanların bir yandan da şifa bulduklarını ifade eden Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, oruç tutan bireylerin uzun süreler aç kaldıklarını hatırlatarak oruca bağlı olarak gelişen hormonal değişimlerin beyin sağlığına katkı sağladığını vurguladı. Dyt. Melisa Karataş, dünyanın çeşitli akademi çevrelerinde oruç ibadetinin sağlık üzerine etkilerinin araştırıldığını, bu çalışmalarda oruç tutmanın zihin gücünün artmasına katkı sağladığını dile getirdi.

“Oruç tutanların beyin fonksiyonları gelişebilir”
Oruç tutmanın şüphesiz ki manevi açıdan bizleri zenginleştirdiğini söyleyen Dyt. Melisa Karataş, şu bilgileri paylaştı:
“Bununla birlikte oruç tutmak insan fizyolojisinde birtakım değişiklikler meydana getiriyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre oruç tutmak yeni beyin hücrelerinin büyümesini sağlıyor, beyni güçlendiriyor. Oruç tutarken kanımızda Ghrelin (açlık) hormonu artıyor. Ghrelin hormonunun en önemli etkisi açlık oluşturmak olsa da bu hormonun beynin öğrenme ve hafıza ile ilgili bölümü olan hipokampus ile etkileşime girip onu geliştirdiği bilinmektedir. Bu hormon, beyinkan bariyerini aşabilen nadir hormondan biridir. Oruç tutmak uzun süre aç kalmayı gerektirdiği için bu hormon oruç tutan bireylerin kanında bol miktarda olur. Bu çalışmalar göstermiştir ki oruç tutan bireylerin beyin fonksiyonları artmıştır.”

“Nörolojik hastalıklara karşı etkili olabilir”
İnsan vücudunun beyin hücresi oluşturması için birkaç haftalık zamana ihtiyaç duyduğunu belirten Dyt. Karataş, “Ghrelin hormonunun etkilerinin belirgin olması için orucun haftalarca tutulması gerekiyor. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar, bu hormonun olumlu etkilerine çok daha açıktırlar. Oruç tutmanın hafıza ve öğrenme yeteneklerini arttırarak nörolojik hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğu da söylenebilir” açıklamasında bulundu.

“Oruç tutup yaşlanmayı geciktirebilir”
Ramazan ayının ilerleyen günlerinde vücudun enerji kaynağı olarak yağ yakmaya başladığını söyleyen Dyt. Melisa Karataş, şunları söyledi:
“İnsan beyni enerji ihtiyacını karşılamak üzere bolca glikoz talep eder. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte uzun süren açlık sonucunda glikozun yerine yağları parçalayarak ketonları enerji olarak kullanır. Keton oluşumunu arttırmak üzere vücut mitokondri üretimini arttırır. Mitokondrilerin çoğalması demek vücudun gençleşmesi demektir. Bu yüzden oruç tutmanın anti aging yani yaşlanmayı geciktiren bir etkisi olduğu söylenebilir.”

“Kronik hastalıkları olanlar hekimlere danışmalı”
Kronik hastalıkları olanların oruç tutmasının çeşitli riskler barındırdığını vurgulayan Dyt. Karataş, “Kronik hastalıkları olanlar için oruç tutmak riskli olabilir. Eğer oruç tutarken, düzenli kullanmanız gereken ilaçların saatlerinde değişiklik yapar ya da eksik veya fazla doz alınırsa tehlike çanları çalabilir. Bu nedenle kronik hastalıkları bulunanlar oruç tutmadan önce mutlaka hekime danışılmalıdır ki istenmeyen sağlık sorunlarıyla karşılaşılmasın” şeklinde konuştu.

“Sıvı alımına dikkat edin”
Ramazan ayında sıvı tüketiminin vücut fonksiyonlarının sağlıklı işleyebilmesi için önem kazandığının altını çizen Dyt. Karataş, “Ramazan’da bol sıvı tüketmeyi ihmal etmeyin. Oruç öncesi bolca sıvı tüketilmesi özellikle baş ağrısı için koruyucudur. İftar ile sahur arasında iki litre sıvı tüketmeye çalışın. Su yerine maden suyu, limonata veya ayran içebilirsiniz. Uykusuz kalmamaya özen gösterin. Hem baş ağrılarınız hem beyin damarlarınızı korumak için kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için basit karbonhidrat olan hamurlu gıdalardan da uzak durun. İftarda yağlı ağır yemekler tüketmek, beyin kan damarlarına ciddi yük oluşturarak inme riskini artırabilir. İftarda hafif ve protein ağırlıklı besinler tüketmek gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünye’de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
YEREL HABERLER Ünye’de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Ordu'daki fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede
Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede
Unutulmaya yüz tutan meslek: Bakırcılık Bakırdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini yaptı
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutan meslek: Bakırcılık Bakırdan ...
Kurduğu sistemle elektrik faturasını 3’te bire düşürdü 6 yıl önce dere yatağına kurduğu sistem ile elektrik faturalarını 3’te bir ödüyor
YEREL HABERLER Kurduğu sistemle elektrik faturasını 3’te bire ...
Elvan'ı yakan eski eşi: Olay kazayla oldu
YEREL HABERLER Elvan'ı yakan eski eşi: Olay kazayla oldu
Ordu’da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kapaklıkaya: “Çağı yakalamak için çok okumalıyız”
YEREL HABERLER Kapaklıkaya: “Çağı yakalamak için çok okumalıyız”
Çocuklar için sinema günleri başladı
YEREL HABERLER Çocuklar için sinema günleri başladı
Ordu’da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi
YEREL HABERLER Ordu’da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi
Ordu’da kaçak cep telefonu operasyonu
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak cep telefonu operasyonu
'Bir gecenizi fındık bahçesinde geçirin'
YEREL HABERLER 'Bir gecenizi fındık bahçesinde geçirin'
Fındıkta zirai don riskine karşı yakın takip
YEREL HABERLER Fındıkta zirai don riskine karşı yakın takip
Alman firması sistemi kapatınca OBB kendi yazılımını üretti 6 yıl önce bir Alman firması tarafından Ordu’ya, Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli bir join ödeme sistemi ile çalışan akıllı bisiklet sistemi kuruldu. Pandemi sürecinde firma sistemi kapatınca Ordu Büyükşehir Belediyesi yazılım mühendisleri yerli ve milli yazılım geliştirerek dışa bağımlılığı sona erdirdi
YEREL HABERLER Alman firması sistemi kapatınca OBB kendi yazılımını ...
Başkan Tavlı: “Pandemi sürecini en iyi şekilde yönetmeye gayret ettik”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Pandemi sürecini en iyi şekilde ...
Çatı katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Çatı katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.